Familiares de víctimas increpan a Sicilia y a López Obrador

Al arribar al segundo diálogo por la paz, la verdad y la justicia, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue recibido con gritos de "¡justicia!" de familiares de víctimas de desaparecidos.

Más de mil personas con las imágenes de sus desaparecidos, se dieron cita en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, donde el poeta Javier Sicilia, cuyo hijo fue asesinado en Morelos, dio un discurso y pidió un minuto de silencio, pero los demás familiares de víctimas se negaron a callar y clamaron ser escuchados.

"Así nos quieren callar, ellos no están muertos, no sabemos dónde están, ese es el asunto, entiendan", grita una señora.

Mientras que el padre de un joven desaparecido también increpó al poeta al decirle que no se callaría y que se pusiera en sus zapatos.

Después de unos minutos, Sicilia continuó su discurso y dijo a López Obrador que ha decidido cumplir con la palabra dada y realizar los diálogos para formular un plan para construir la paz con justicia y dignidad.

Sin embargo, aclaró, los foros no son el camino correcto para alcanzar la paz, la verdad y la justicia. También rechazó que sea primero hablar de perdón o amnistía, sin antes hablar de justicia y verdad.

"Los foros escucha no es el camino correcto, lo dijimos antes y lo decimos ahora. El país está sobrediagnosticado. La solución no puede ser la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. El tema de la paz es un tema de gobernabilidad y gobernanza y no de seguridad".

Al tomar la palabra, Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación sostuvo que el país vive un escenario adverso por una crisis humanitaria y crisis de derechos humanos.

Incluso dijo que hay cifras de terror con 40 mil desaparecidos, 22 mil cuerpos sin identificar, más de 100 mil fosas clandestinas.

