Exoneran al gobernador de Veracruz de acusaciones de nepotismo

La Contralora General del estado de Veracruz, Leslie Mónica Garibo Puga, exoneró al gobernador Cuitlahuac García Jiménez de las acusaciones de nepotismo.

La funcionaria de la administración de Cuitalhuac, informó que luego de una investigación determinaron que el subsecretario de Finanzas y Administración en Veracruz, Eleazar Guerrero Pérez, no es familiar del gobernador.

"Yo hubiera pedido hasta pruebas de ADN para aclarar, pero afortunadamente tenemos todos los recursos conforme a derecho para decir que no existe ningún vínculo con el gobernador", dijo la servidora pública.

La empleada del mandatario estatal expuso que, tras la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Contraloría inició una investigación para atender la queja de empresarios.

"Fue un mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su vez el gobernador me instruyó, se hizo la investigación correspondiente, no tiene ningún vínculo entre el Gobernador y Eleazar Guerrero", indicó.

De manera paralela, adelantó que también indagan si el subsecretario de Finanzas mantiene en nómina a familiares como se ha denunciado públicamente.

"En otras dependencias ya se están investigando las denuncias, se están dando los reportes pero puedo decir que no tiene ningún parentesco, él es Guerrero Pérez y el gobernador García Jiménez", manifestó.

Cuestionada sobre el nepotismo visto como una forma de favorecer a familiares pero también amigos, la funcionaria aclaró que la ley no marca nada contra las amistades, sino únicamente contra familiares directos.

"Ya se está trabajando, nos estamos allanando de toda la información de todas las dependencias a través de sus contralorías internas porque tengo que regirme bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo".

JM