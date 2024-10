Exigen reforma que niegue amparos a feminicidas

Este jueves tres de octubre, familiares de víctimas de feminicidio protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) para demandar una reforma que niegue amparos a feminicidas.

Lo anterior ocurre en medio del paro en el Poder Judicial y la llegada de Claudia Sheinbaum, como la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo en México, quien esta mañana anunció un paquete de reformas en materia de género.

Sandra Soto, hermana de Serymar Soto, víctima de feminicidio en 2017, en Coahuila, viajó más de mil kilómetros hasta el centro de la Ciudad de México (CDMX) , para exigirle a la Suprema Corte que no libere al responsable del crimen, el último desafío que ha enfrentado en un largo caminar por justicia de casi ocho años.

Por lo que, en medio del momento histórico que vive México con mujeres al frente de los tres Poderes del Gobierno y el foco en el sistema de Justicia por la polémica reforma judicial, la integrante del colectivo Madres que Luchan, hizo un llamado "muy enérgico" a las gobernantes a atender la violencia feminicida en el país "porque en ellas cabe esta responsabilidad".

"A la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque es un momento histórico para nosotras, las mujeres, con ella no llegamos todas. Nos faltó Serymar, faltó Fátima, nos faltó Claudia, nos faltaron miles y miles de mujeres que han sido asesinadas a nivel país en cada uno de los municipios que va a gobernar" , expuso Soto.

Asimismo, la activista urgió a la presidenta de la SCJN, Norma Piña, a "garantizar la no repetición a las familias de feminicidio, para que no volvamos a ser víctimas" y el "no amparo a los feminicidas".

"Porque nosotros hemos alzado la voz en este camino para lograr una sentencia condenatoria para el feminicida, y pues resulta que ya quiere salir en libertad y ahora nosotros nos vamos a tener que ver obligados a estar escondidas para que este recupere los derechos de libertad y de vida que le quitó a mi hermana", reclamó Soto.

"Y que nos ha quitado a nosotros en vida y que hemos tenido que purgar esa pena junto con él para poder arrancarle la justicia al sistema judicial mexicano", agregó.

Al llegar al frente de la Suprema Corte para instalar la protesta, las participantes se encontraron con una manifestación de los trabajadores del Poder Judicial, por lo que frente a ellos colocaron mantas y una cadena de cruces y figuras con los nombres de víctimas de feminicidio, y cerraron una calle para subir el volumen de su reclamo que por momentos se veía opacado por la otra protesta.

Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Varinia Quintana Gutiérrez, asesinada a los 12 años en 2015 en el Estado de México, centro del país , también demandó que se niegue el amparo a uno de los tres feminicidas de su hija, José Juan Hernández Tecruceño, y reclamó que otros de los responsables, Misael Atayde Reyes, fueron liberados por ser menor de edad.

"Fueron 230 heridas en el cuerpo de Fátima, cómo no iba a perder la vida mi hija. Por supuesto que sabía que se iba a morir. Entonces basta, basta de que sigamos disculpando a los menores asesinos y por supuesto que exigimos una reforma al Código Penal para menores", demandó la madre activista.

Por último, señaló que notó la ausencia de menciones a las víctimas de feminicidio en las reformas para mujeres anunciadas esta mañana por la presidenta, aunque manifestó que aún mantiene la esperanza.

"Tenemos que mantener la fe en que una mujer vaya a voltearnos a ver, en que esto cambie", expresó

