Este es el refresco más saludable del mercado, según Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de forma constante analiza los productos ofertados en el mercado mexicano, con el objetivo de definir los estándares de calidad de cada uno y advertir al consumidor sobre una mala compra o, por el contrario, destacar alguna marca.

Por otro lado, México es el país donde más se consume refresco a nivel mundial, pues se estima que cada persona toma alrededor de 163 litros al año. La Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló en el 2019 que México consume 40% más refresco que Estados Unidos.

De este modo, para la Profeco fue relevante realizar un estudio sobre estas bebidas, en el cual se destacó una marca por ser el refresco más saludable. Quédate a conocer cuál es.

¿Cuál es la marca de refresco más saludable según la Profeco?

Cabe señalar que los médicos no recomiendan el consumo de refrescos por los efectos que puede traer sobre la salud.

De hecho, en marzo del 2023, el Gobierno de México, por medio de su portal web, lanzó una nota a propósito del Día mundial contra la Obesidad, donde se establece el consumo desmedido de estas bebidas como uno de los factores que promueven esta enfermedad.

De este modo, la marca señalada por la Profeco es recomendada para un consumo esporádico y no habitual.

De acuerdo con el estudio lanzado en el 2023, la mejor marca de refresco en el mercado es la bebida de toronja llamada Brillante Tehuacán, a razón de que no contiene azúcares ni cafeína entre sus ingredientes, por lo que su contenido energético es de 0 kcal/100 ml. Además, no contiene fructuosa ni sacarosa, sin embargo, esta bebida no es recomendada para el consumo infantil, pues contiene edulcolorantes.

