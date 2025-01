Aprender un nuevo idioma es una habilidad que, para muchos, abre puertas a diversas oportunidades personales y profesionales. Para los mexicanos, por ejemplo, no resulta tan difícil aprender nuevos idiomas debido a la gran cantidad de cursos en línea, así como a escuelas o clases presenciales particulares. Por esta razón, ciertas lenguas resultan más sencillas de dominar. Sin embargo, no es solo eso; debido a similitudes lingüísticas y culturales, hay idiomas que se pueden aprender con mayor facilidad. Pero no, el inglés no es el idioma más fácil de aprender para un mexicano.

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA), el portugués es el idioma más fácil de aprender.

El idioma portugués es hablado por más de 265 millones de personas en el mundo, siendo la lengua oficial de países como Brasil, Portugal, Angola y Mozambique, según señala la Unesco en el artículo "Día Mundial de la Lengua Portuguesa". Su similitud con el español facilita su aprendizaje para los hispanohablantes. Según el Instituto Cervantes, en el artículo "El español, lengua del mestizaje y la interculturalidad", el idioma hablado en México y el portugués, al proceder del latín, comparten una estructura gramatical similar y un léxico con numerosas palabras en común, lo que reduce significativamente la curva de aprendizaje.

En comparación, aprender otros idiomas puede ser más difícil. Por ejemplo, el chino mandarín, aunque es el idioma más hablado del mundo con más de mil millones de hablantes, cuenta con una estructura tonal y un sistema de escritura completamente diferente al alfabeto latino que se utilizan en el español, lo que implica un esfuerzo considerable para los hispanohablantes. De igual manera, lenguas como el árabe o el ruso presentan alfabetos y fonéticas distintas, lo que los hace muy complejos para aprender.

El español es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, con más de 600 millones de hablantes, señala la Gaceta UNAM. Su aprendizaje es altamente valorado a nivel internacional debido a la creciente influencia cultural y económica de los países hispanohablantes.

