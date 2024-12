Este es el estado más inseguro para vivir en México, según una encuesta del INEGI

Hace unas semanas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2024. Estos fueron los lugares donde la población se sintió más insegura.

En septiembre de 2024, 58.6 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 91 ciudades consideró que es inseguro vivir en su localidad.

Los lugares que más fueron considerados como “inseguros” por parte de los residentes fueron: Tapachula, Naucalpan de Juárez, Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Irapuato y Tuxtla Gutiérrez.

En este sentido, el 91.9 por ciento de los habitantes de 18 años o más consideraron que vivir en Tapachula era inseguro, mientras que 85.9 opinaron lo mismo de Tuxtla Gutiérrez. Por esta razón, Chiapas podría considerarse como el estado más inseguro de México, según la opinión de los habitantes en el tercer trimestre de 2024.

En la misma encuesta, los principales lugares donde la población manifestó sentirse insegura fueron:

En los cajeros automáticos localizados en la vía pública

En el transporte público

En la carretera

En las calles que habitualmente usan

En el banco

Del mismo modo, de la población que mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas alrededor de su vivienda, un 58.9 por ciento se relacionó con consumo de alcohol en las calles, 47.9 por ciento con robos o asaltos, 39.2 por ciento con venta o consumo de drogas y con vandalismo en las viviendas o negocios; 36.6 por ciento con disparos frecuentes con armas, 24.2 por ciento con bandas violentas o pandillerismo; 15.4 por ciento con tomas irregulares de luz (diablitos), y 3.4 por ciento con robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol).

Casi la mitad de la población manifestó haber modificado sus hábitos al intentar no llevar cosas de valor al salir a la calle por temor a sufrir algún delito, no dejar salir a niños solos a la calle o no salir a caminar después de las 8 de la noche.

Finalmente, otros problemas importantes que la población encuestada manifestó fueron:

Fallas y fugas en el suministro de agua potable (61.1 por ciento)

Alumbrado público insuficiente (56.5 por ciento)

Hospitales saturados o con servicio deficiente (41.8 por ciento)

