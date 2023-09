Pese a que la Ciudad de México es considerada como ciudad santuario, migrantes que pernoctan en estancias particulares, de Gobierno o en calles aledañas a estos sitios denuncian que han sido víctimas de diferentes métodos de extorsión y estafas en las que participan algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La familia Rodríguez, procedente de Venezuela, que habitó por dos semanas afuera del albergue Cafemin, narró que presuntos elementos de la policía capitalina les vendieron por mil dólares un documento de movilidad que sería exigido por las autoridades para permitirles usar los servicios de transporte público o circular por las calles de la capital.

Confiado, José Rodríguez, cuyo nombre y apellido fue modificado para proteger su identidad, aceptó hacer la transacción, pero al compartir esta historia con otros migrantes que habitaban junto a él en la calle Florencio Constantino, se dio cuenta de que sólo se trataba de una tarjeta de movilidad capitalina con un costo de 15 pesos.

“Me tocó aceptar para que los agentes no me negaran la entrada al Metro. No me permitían, supuestamente, andar en bus porque no tenía un permiso que me permitiese transitar en bus y entonces me iba a tocar irme caminando a la construcción donde trabajo”, explicó el joven de 25 años mientras apuntaba con el dedo índice a una patrulla estacionada entre el Circuito Interior y la calle Florencio Constantino.

En un sondeo realizado en el área para corroborar el testimonio de José, vecinos y otras personas en situación de movilidad refirieron que es común que los extorsionadores se acerquen a los migrantes para aprovecharse de ellos.

Las primas Miranda, originarias de El Salvador, escucharon los rumores de este tipo de estafa y aliviadas declararon que una mujer solidaria que lleva alimento a los extranjeros les regaló dos tarjetas de movilidad capitalina precargadas para que pudieran desplazarse.

“Un alma bondadosa nos regaló estas tarjetas hace unos días. Escuchamos cómo a otras familias las han estafado con las tarjetas de mil dólares y con precios de transporte porque llegan de primera vez acá, el precio de un taxi les sale a veces en 40 dólares y a nosotras nos han cobrado menos de 100 pesos mexicanos por ir a La Villa a ver a la Virgen de Guadalupe”, contaron las mujeres de entre 27 a 30 años.

El Universal

EU registra más detenciones

Las autoridades migratorias de Estados Unidos realizaron en agosto 232 mil 972 detenciones de migrantes irregulares a lo largo de la frontera con México, un aumento de 27% frente a las 183.494 de julio, informó ayer la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Se trata de la mayor cifra de encuentros mensuales en lo que va del año.

En medio de una nueva ola migratoria en la frontera suroeste del país, la agencia federal señaló que "espera ver fluctuaciones en la migración, sabiendo que los contrabandistas continúan engañando y explotando a individuos vulnerables".

Con todo, aseguró que "los encuentros a lo largo de la frontera suroeste continúan por debajo de los niveles vistos en noviembre y diciembre de 2022, cuando la Orden de Salud Pública de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estaba vigente en cumplimiento del Título 42".

En los primeros meses de la pandemia de COVID-19, el entonces presidente Donald Trump echó mano en 2020 de esa medida para permitir a las autoridades migratorias expulsar de forma expedita a los extranjeros que intentaran ingresar al país, incluyendo a los solicitantes de asilo en la frontera suroeste.

EFE

