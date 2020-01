Ese avión se vende o se renta, pero yo no me voy a subir: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial TP01 "se vende, se renta o se rifa", pero él no piensa subirse nunca a la aeronave que "no tiene ni Donald Trump", presidente de Estados Unidos.

"Hoy en la mañana anuncié lo del avión, y ya hubo polémica. Ese avión se vende, se renta o se rifa, pero yo no me voy a subir a ese avión porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y nos está costando trabajo venderlo porque no hay quien lo compre, bueno, no lo tiene ni Donald Trump. Es una ofensa para el pueblo de México", dijo.

El Presidente también reiteró que lo que se obtenga del fin que se le dé al Boeing 787 será destinado a comprar equipo médico para equipar hospitales y clínicas abandonadas, como equipo para rayos x, tomógrafos, mastógrafos y material quirúrgico.

Durante su mensaje con la comunidad de San Antonio Sinicahua, López Obrador destacó el trabajo de los pobladores en la construcción del camino de concreto hidráulico, resultado del programa impulsado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que las comunidades indígenas construyan sus propias vías de comunicación con presupuesto federal.

"Fíjense la importancia que tiene la cultura indígena, la capacidad de organización, y la honestidad de las autoridades. Es difícil darle los recursos a otros municipios porque se lo van a clavar, pero aquí la asamblea vigila que el presupuesto se aplique bien.

"Los funcionarios que manejaban estas partidas decían, los pobladores no da en hacer estos caminos, peor cómo no van a saber si sus antepasados construyeron Monte Albán. Son un ejemplo a nivel nacional y mundial", expresó.

Además del programa de caminos, López Obrador se comprometió a ampliar el programa Sembrando Vida a las comunidades indígenas de Oaxaca -que no fueron incluidas en el primer año de beneficiarios de éste-, para que "puedan trabajar su propia tierra".

Dijo que "pronto" asistirán los técnicos del programa a visitar la mixteca para esos fines.

El Presidente de México participó en una ceremonia tradicional de bienvenida, que encabezaron mujeres de la mixteca oaxaqueña, quienes destacaron que, en la actividad ritual se ofrenda "la llegada 'del gran Tlatoani' a la madre tierra".

Durante su mensaje, el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, reconoció a los pobladores el esfuerzo en la construcción de caminos, y explicó que el programa busca "reparar una deuda ancestral con las comunidades indígenas", con "caminos bien hechos y libres de corrupción".

Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), destacó que "el gobierno de México caminará de la mano con las asambleas comunitarias indígenas" para que la migración de los originarios se detenga, a través del impulso a la educación y generar oportunidades de empleo.

LS