Escasez de agua no evita que llenen albercas en NL

Pese a las campañas y medidas que ha instrumentado el gobierno de Nuevo León para ahorrar agua ante la crisis que sufre la zona metropolitana por el abatimiento de las fuentes de abasto, hay un sector de entre 25% y 30% de la población que ha incrementado su consumo al regar sus jardines y llenar albercas, aseveró Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, responsable de la administración y suministro del recurso.

Durante una conferencia para dar a conocer la situación relacionada con el Plan Agua para Todos, que inició el 22 de marzo, con la aplicación de cortes en el suministro un día a la semana de manera rotativa en siete sectores de la zona metropolitana, Barragán Villarreal reconoció la actitud responsable y solidaria del resto de la población para que todos alcancen suministro del líquido, pues 40% de las familias han ahorrado entre 10% y 40% en sus facturaciones. Asimismo, entre 20% y 25% de las familias mantienen los mismos niveles que consumían cuando no había problemas de abastecimiento de agua.

Pero lo más lamentable es que entre 25% y 30% de los usuarios de la zona metropolitana están gastando más agua de la que consumían en situaciones normales de abastecimiento, pues riegan sus jardines como si no hubiera déficit del recurso y a través de tomas fotográficas aéreas se ha observado que estos meses de sequía extrema llenaron miles de albercas que, por el frío, tenían sin agua en el invierno.

En días recientes, se han registrado protestas de vecinos porque sostienen que pasan hasta cuatro días sin una gota de agua en sus casas, y no únicamente en colonias alejadas de los tanques de almacenamiento, ubicadas al poniente y norte de la zona metropolitana, donde es más agudo el problema, sino entre sectores de clase media de Monterrey. Debido a las actitudes de la población que no se ha solidarizado con el resto de la sociedad, y gasta igual o más agua que cuando no había problemas de abastecimiento, reconoció Barragán Villarreal, no se ha logrado la meta de reducir el consumo de la zona metropolitana de 16 mil a 12 mil litros por segundo, ya que en este momento es de 14 mil 200.

El propósito del Plan Agua Para Todos es empatar el consumo con la disponibilidad del recurso hídrico, para cuando la ciudad se quede sin el agua de las presas Cerro Prieto y La Boca, las cuales tendrían líquido para abastecer a la población por un periodo de 25 a 27 días, de acuerdo con estimaciones del director de la empresa del gobierno estatal.

Barragán Villarreal explicó que el periodo de aprovechamiento de ambas fuentes de abastecimiento se ha prolongado más de lo anunciado previamente, porque la Comisión Nacional del Agua autorizó —ante la emergencia— extraer más líquido, y en el caso de Cerro Prieto sería hasta dejar una reserva de 2% de su capacidad. Pero, además, gracias a las precipitaciones que se registraron en la región en los últimos días, ambos embalses captaron escurrimientos que si bien no aumentaron los volúmenes de almacenamiento, impidieron que disminuyeran con las extracciones.

Mientras tanto, se trabaja en la perforación, habilitación e incorporación de pozos someros y profundos, que han permitido sumar mil litros de agua por segundo a las redes de abastecimiento.

OA