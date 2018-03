En una de esas, Peña se refiere a mí, afirma López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que "en una de esas" el Presidente Enrique Peña Nieto se refirió a él cuando habló de que sólo hay un aspirante presidencial con honradez y experiencia.

En entrevista a medios, luego de una reunión con la estructura de Guanajuato, el tabasqueño fue cuestionado sobre la declaración de ayer del titular de Ejecutivo federal sobre que sólo ve a un aspirante con honradez y experiencia.

Se le cuestionó: ¿El presidente se refiere a usted?

"No sé. A lo mejor sí, en una de esas. En una de esas está él (Peña Nieto) pensando qué es lo que más le conviene al pueblo de México", respondió.

López Obrador dijo que el presidente no hizo referencia a los aspirantes presidenciales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) ya que están acusados de corrupción.

"No creo que se haya referido a los candidatos del PRIAN porque esos están acusados de corrupción. Como no aclaró, no se sabe a quién se refiere porque si habla de corrupción, pues están implicados otros candidatos, entonces quién sabe a quién se refiera", expresó.

Sobre la declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que hay candidatos no tan buenos en México, el tabasqueño respondió que las elecciones del 1 de julio sólo las van a resolver los mexicanos, sin intervención extranjera.

"Nosotros somos respetuosos de todos los gobiernos extranjeros y siempre hemos dicho que las elecciones en México es un asunto que vamos resolver pacíficamente, democráticamente los mexicanos", afirmó.

SA