En elección de ministra no tengo favorita y no hay línea, dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en la elección que hará el Senado para elegir a la nueva ministra de la SCJN, no tiene favorita y no hay línea, para que no vaya salir un "salamero o salamero" ostentándose como su emisario.

"En este asunto de la terna, porque ya he escuchado que estoy en favor de alguna de las integrantes, no. Cuando las invité les dije que eran los senadores que iban a decidir libremente, pero no está por demás recordarlo":

"Que no vaya a salir un 'salamero o salamera' que se ostente como mi emisario, que no se diga qué hay alguien preferido, y así que tenemos que ir cambiando estas prácticas", aseguró el mandatario durante su conferencia de prensa mañanera.

El pasado jueves, el Ejecutivo envió al senado una terna integrada por la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat, la académica Ana Laura Magaloni Kerpel y la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez Maury, para ocupar el cargo de ministra de la SCJN, para ocupar el lugar que dejó la salida del ex ministro Eduardo Medina Mora.

"Viene la elección que hace el Senado para el nuevo ministro son tres mujeres, ya lo saben, son senadores gente con criterio, gente que ejerce su libertad y actúa con independencia, pero no sobra decir: no hay línea", insistió el Mandatario.

Recordó que en los pasados gobiernos se mandaba una terna, pero con "palomas mensajeras- halcones se llevaba la instrucción de quien iba a ser el bueno y todo era una faramalla".

OA