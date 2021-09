"En el PRI no obedecemos a ningún Presidente de la República": Alejandro Moreno

El diputado federal y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, aclaró que en la 65 legislatura, el tricolor no será subordinado de nadie, mucho menos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No recibimos órdenes de nadie, no nos subordinamos a nadie, no obedecemos a ningún Presidente de la República, ni presente ni pasado en este país", aseveró.

Durante su participación en el debate por el Tercer Informe de Gobierno, el legislador advirtió que el documento que entregó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no contiene el verdadero estado que guarda la nación.

"Hacemos manifiesto el verdadero estado que guarda la nación y que no está contenido en el informe que se acaba de presentar, México se encuentra en un estado de excepción, con un gobierno a la deriva, extraviado y sin rumbo", indicó.

Moreno Cárdenas dijo que en el México real hay más de 259 mil muertos, 95 mil homicidios, 72 millones de pobres, 12 millones de empleos perdidos, 37 mil mujeres violentadas, más de mil políticos agredidos y 102 asesinatos en el proceso electoral.

"Ese es el resultado en este gobierno", concluyó.

JL