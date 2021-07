En Sonora, AMLO asegura que "se está gobernando con hechos"

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este sábado que está gobernando con hechos por lo que "sobran palabras" y no es necesario estarlo diciendo a la población mexicana.

Al supervisar los avances de programas sociales de bienestar en Puerto Peñasco, Sonora, el AMLO señaló que es necesario que se conozca que su administración continuará atendiendo a todos, pero se seguirá dando preferencia a pobres y gente humilde.

Programas para el Bienestar, desde Puerto Peñasco, Sonora. https://t.co/jFPVb9BhfI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 3, 2021

"Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, porque ya hemos visitado en varias ocasiones Puerto Peñasco, desde que estábamos en la lucha como opositores buscando la transformación de nuestro país. Ahora ya en el gobierno, de nuevo estamos con ustedes en Puerto Peñasco para informarles de lo que se está realizando. Lo cierto es que ustedes lo perciben, no es necesario estarlo diciendo, sobran las palabras y creo que se está gobernando con hechos".

"De todas maneras, es importante el que se conozca que vamos a continuar trabajando en bien del pueblo, atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Esto es humanismo y tiene que ver con la buena fe y con el amor al prójimo", dijo.

En su segundo día de su gira por la entidad fronteriza, y al reiterar que tiene una buena relación con la gobernadora Claudia Pavlovich "con quien no hemos tenido diferencias", AMLO afirmó que tiene el compromiso de regresar antes de que concluya la administración de la mandataria local para inaugurar el Hospital General de Hermosillo.

López Obrador señaló que se tienen que poner de acuerdo Juan Ferrer, titular del Insabi, con la gobernadora Claudia Pavlovich, y también con Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para analizar si ese hospital pasa a formar parte del programa IMSS-Bienestar.

"Es decir, pasa a formar parte del Seguro Social, pero no para atender sólo a derechohabientes, sino para atender a todo el pueblo y garantizar lo que está escrito en el artículo 4º de la Constitución: el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población, no sólo el llamado cuadro básico, no, todas las medicinas de manera gratuita. Eso es lo que tenemos que empezar a ver", agregó.

JM