En Estados Unidos no tienen fuerza de trabajo: López Obrador

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que planteará el tema del flujo migratorio y envió un mensaje a los mexicanos que están en Estados Unidos: "Nosotros estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre como no se hace en otras partes".

"De todas maneras hay rezagos y es atractivo el que se pueda trabajar en Estados Unidos, donde son más los salarios. Hay una diferencia hasta de 10 veces en cuanto a salarios; es decir, el salario en Estados Unidos puede ser 10 veces superior al salario promedio en México", agregó. En el Salón Tesorería, el Presidente López Obrador llamó a que se permita la llegada de trabajadores de manera ordenada a Estados Unidos, "pero no aceptan, y a eso voy, a convencerlos, de que no tienen fuerza de trabajo".

Afirmó que en Estados Unidos hay restaurantes en los que solo están ocupadas tres de 10 mesas porque "no tienen trabajadores, pero no quieren aceptarlo y desde hace mucho tiempo apuestan a la ilegalidad por dos razones: porque pagan menos y no dan prestaciones y porque los pueden correr cuando se les dé la gana porque se consideran ilegales. ¿Vamos a continuar así o vamos a ordenar el flujo migratorio?

¿Por qué no las visas de trabajo? ¿Por qué no ordenamos el flujo migratorio? ¿Por qué ponemos en riesgo a la gente?", cuestionó al referir que planteará esto a Biden. Indicó el Presidente López Obrador que 38 millones de mexicanos son los que están en territorio estadounidense.

