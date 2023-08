El Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) confirmaron que irán en coalición para el proceso electoral de 2024, alianza bautizada como Frente por Jalisco.

El bloque opositor que emula a la coalición a nivel federal adelantó que participará en conjunto por la gubernatura de Jalisco, senadurías y diputaciones locales y federales. Todavía no hay acuerdos para las candidaturas a las alcaldías, donde las fuerzas políticas podrían aparecer individualmente en algunas planillas y como alianza en otras.

La presidente del PRI, Laura Haro, afirmó que el rival a vencer en los próximos comicios será Morena. La dirigente estatal del PAN, Diana González, aseguró que no descartan sumar otras fuerzas políticas al proyecto referido e incluso se encuentran en diálogos con los partidos locales Futuro y Hagamos.

“Existe la invitación a otros para que puedan sumarse y sobre todo empezar a generar certezas a la sociedad que está emocionada por el escenario que se presenta a nivel nacional”, agregó la lideresa blanquiazul.

Otro tema a discutir será la relación del Frente por Jalisco con Movimiento Ciudadano (MC). Explicaron que si a nivel nacional el partido naranja se suma al Frente por México, habría margen para buscar alianzas también a nivel local.

Para Natalia Juárez, quien encabeza al PRD en la Entidad, integrar a MC sería un paso importante para generar unidad. “Que también se unan y juntos sacar adelante a Jalisco”.

Laura Haro priorizará dirigencia del PRI sobre aspiraciones personales

La presidente estatal del PRI, Laura Haro Ramírez, quien aparece en las encuestas como una de las mejor posicionadas dentro del tricolor para buscar la gubernatura de Jalisco, afirmó que por el momento la prioridad es la dirigencia del partido y la consolidación de la alianza que se realizó con el PRD y el PAN.

Adelantó que el objetivo es evitar que Morena pueda gobernar en la Entidad y por ello se debe fortalecer el Frente por Jalisco y encontrar alianzas con otras fuerzas políticas. Acusó a los morenistas de generar polarización y que ello se debe combatir.

Haro afirmó que atenderá sus funciones como cabeza de partido y dará certidumbre a aquellos personajes que tengan aspiraciones políticas en este proceso.

“Hoy soy la presidente del PRI Jalisco, soy diputada federal, eso concentra todo mi tiempo. Yo no pienso, y lo tengo que decir con mucha claridad, jamás lo he hecho, ni lo haría: utilizar el espacio, la plataforma política de dirigir al partido para ningún posicionamiento, ni para ninguna cuestión de índole personal”, expresó la lideresa del tricolor.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de que el Frente por Jalisco impulse a una mujer a la candidatura por la gubernatura, Haro afirmó que hay muchos perfiles, no sólo políticos, sino ciudadanos y académicos que pudieran tener representación en el Frente.

“El momento que en lo personal me corresponde, es generar el piso parejo para que todas las personas que tengan alguna aspiración, alguna inquietud, puedan encontrar no solamente en el PRI sino en esta gran alianza, una posibilidad de cobijar sus sueños. En este momento, quiero dejarlo claro y contundente: no es una respuesta trillada, hoy mi concentración está en dirigir al PRI en Jalisco”, sentenció la diputada federal.

No descartan una mujer para la gubernatura

Tras el anuncio que el PRI, PAN y PRD irán en coalición para los comicios de 2024, las presidentes de estas fuerzas políticas no descartan la posibilidad de que sea una mujer a quien se le impulse por la candidatura a la gubernatura, aunque afirman que es un tema que se deberá discutir entre todos los integrantes del Frente por Jalisco.

“Sobre el tema de la paridad no lo hemos hablado; sin embargo, cabe la posibilidad que existan lineamientos de paridad que vengan desde lo nacional. Acordémonos que en el Estado de México las tres candidatas fueron mujeres, por lineamientos y eso también estamos por verlo. Aún no hemos decidido el tema del género”, expresó la presidente del PRD, Natalia Juárez.

Las presidentes del PRI y PAN, Laura Haro y Diana González, tampoco descartaron a una mujer como aspirante a la gubernatura jalisciense.

“Hay apertura con los presidentes (con el presidente de Hagamos y con la presidente de Futuro), hay diálogo; sin embargo aún no tienen una determinación de qué harán en el siguiente proceso electoral. Inclusive manifestó, el caso de la presidente de Futuro es que ellos están pensando este momento ir solos”, expresó la panista.

“Si en 2021 Movimiento Ciudadano hubiera ido con la coalición Va por México, hoy el país sería distinto. Hubiéramos ganado 149 de los 300 distritos electorales federales, tendríamos la mayoría simple en el Congreso federal, seguramente el destino del presupuesto sería otro, habría recursos para los municipios, para la seguridad, para los programas sociales”, recriminó Haro.

“Si Movimiento Ciudadano se une a nivel nacional entonces estamos en toda la posibilidad de ir coligados también en lo estatal”, aseveró González.

Preciado denuncia que el proceso interno de la oposición es una “completa farsa”

Jorge Luis Preciado, aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, anunció ayer su renuncia “con carácter de irrevocable” del PAN. Lo anterior tras denunciar que el proceso interno del Frente “se ha convertido en una completa farsa”.

“Yo no he tenido acceso a los registros, ya hablé con la empresa y con la dirigencia nacional del PAN y ambos se echan la bolita; la empresa dice que no me puede dar información porque yo no la contraté, fue el partido, y el partido me dice que es problema de la empresa. Es una completa farsa y por eso presentaré mi renuncia con carácter de irrevocable a mi militancia del PAN, voy a dejar 29 años de militancia”, declaró.

Preciado aseguró que el proceso interno está arreglado en favor de Xóchitl Gálvez.

“El acuerdo es que entren tres del PAN, dos del PRI y uno del PRD, que son Xóchitl, Creel, Cabeza de Vaca; Beatriz Paredes, De la Madrid, y Silvano Aureoles. Después en las encuestas el acuerdo es que sólo pasen Beatriz Paredes, Creel y Xóchitl, y finalmente ya se tiene pactado que la candidata será Xóchitl Gálvez”.

Por esto, detalló que acudirá a la sala superior del Poder Judicial de la Federación a presentar un juicio por la falta de certeza jurídica del Comité Organizador y de los Partidos Políticos.

"Yo no puedo ser parte de esta farsa y por eso impugnaré este proceso y por eso me retiro del PAN. Yo subía los registros y se me ponían en ceros, tengo una discusión grabada con el CEO de la empresa y negó todo, me bajaban mis registros”, acusó.

"Yo no tengo nada que reprocharle al PAN, que me ha dado mucho. El problema aquí es Marko Cortés, quien por dignidad debería renunciar a la dirigencia, quiere imponer a Xóchitl y sólo le está haciendo el juego a Andrés (el Presidente), me decía ‘súmate a la que va a ganar y te va a dar chamba’, yo no vine por chamba”.

Las giras

Adán Augusto acusa censura del Tribunal Electoral contra AMLO

Adán Augusto López Hernández, aspirante a candidato presidencial de Morena, manifestó su solidaridad con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la “censura” de que supuestamente es objeto por parte de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y adelantó que ese organismo sufrirá una profunda reforma el próximo año.

“En el colmo del absurdo estos magistrados pretenden censurar al Presidente de la República. Uno ya no puede decir lo que piensa porque estos señores le quieren enseñar a uno hasta cómo hablar”, dijo la “corcholata”.

“Dicen esos señores que el Presidente incurrió en violencia de género porque habló de la candidata de Vicente Fox; pues que Fox se vaya con su marioneta a donde quiera, pero que a los mexicanos y al “Presidente no nos censuren”, sentenció el ex secretario de Gobernación.

Ante amenazas, Xóchitl Gálvez bromea con “blindar su bicicleta”

En Culiacán, la aspirante a candidata presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, dijo que sí ha tenido amenazas, nada delicado, por lo que ha pensado “mandar blindar su bicicleta”, no vaya ser que un voluntarioso le envíe un mensaje tirándola de su tradicional medio de transporte.

Al hablar sobre el tema de la violencia que incendia a varios Estados del país, criticó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no salga de Palacio Nacional y de la cara, para diseñar una estrategia integral que funcione para reducir los índices de violencia que se viven en el país.

Acusó al Ejecutivo federal de pretender descarrilarla y ejercer en su contra violencia política de género, pero dijo que ella no va a descalificarlo, puesto que es el presidente de todos los mexicanos, pero que no le va a permitir es continuar con sus ataques.

Estrenan documental de Marcelo Ebrard basado en su libro

Basado en el libro autobiográfico de Marcelo Ebrard, “El camino de México”, ayer se estrenó un documental producido por el cineasta Enrique Olvera.

Explicó el productor que el documental dura una hora y también se emitirán 26 capítulos basados en el libro del aspirante a candidato presidencial por Morena en 2024.

Al término de la proyección en el Teatro Centenario Coyoacán, Ebrard agradeció por el trabajo realizado en este documental y aclaró que no destinó recursos para la elaboración.

En otro tema, el ex canciller señaló que los senadores afines a Claudia Sheinbaum que acusaron que la propuesta del Pasaporte Violeta es una copia del salario rosa, le hacen un “flaco favor” a la morenista, y retó a que presente su propia iniciativa.

Ebrard detalló que su propuesta de “pasaporte violeta” consiste de un apoyo mensual de tres mil pesos para jefas de familia, como un programa social.

“Corcholatas” quedaron aplastadas por la oposición: Creel

El aspirante a coordinador del Frente Amplio por México, Santiago Creel Miranda, aseguró ayer que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “está desesperado y enojado porque sus ‘corcholatas’ no crecen ante el avance que estamos teniendo en todas las encuestas”.

“Por eso, todas las mañanas se le ve desesperado, enojado y resentido al jefe del Ejecutivo, porque su candidata no da, pero tampoco los otros”, declaró el legislador panista.

“”Quiero transmitir a mi partido, el PAN, también al PRI, y al PRD, y a las organizaciones sociales, que tengo la plena confianza y seguridad que vamos a ganar en el 2024, ¿y por qué?, porque ya ganamos en el 2021 en votos federales, somos más los que estamos en la oposición que los que apoyan al actual gobierno”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados.

