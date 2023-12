Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata presidencial por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, presentó al equipo que le ayudará a conformar su proyecto de nación 2024-2030.

El equipo estará conformado por Juan Ramón de la Fuente, ex representante de México ante la ONU y ex rector de la UNAM; a Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua; el economista, Gerardo Esquivel Hernández; a Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Ciudadana; Altagracia Gómez Sierra, empresaria; Susana Harp, senadora de la República por Oaxaca; Jorge Marcial, doctor en economía y especialista en cambio climático; David Kershenobich, reconocido médico; Lorenzo Meyer, analista en política; Irma Pineda, poetisa mexicana; Rosaura Ruiz Gutiérrez, ex secretaria de Educación en el Gobierno capitalino; Olga Sánchez Cordero, ex secretaria de Gobernación y actualmente senadora; además de Violeta Vázquez, lingüista y a Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así mismo, y con el objetivo de incluir todas las voces en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, Sheinbaum Pardo presentó los “Diálogos por la Transformación”, un ejercicio que buscará incluir a científicos, empresarios, especialistas y al pueblo de México en la conformación del proyecto de nación.

“Creemos que la prosperidad es compartida o no es prosperidad, creemos y anhelamos el bienestar y la felicidad del pueblo, creemos que, por el bien de todos, primero los pobres. Somos mexicanos y mexicanas que seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México”, refirió la precandidata.

Sheinbaum aclaró que el movimiento no pretende la construcción de pensamientos homogéneos y por ello será importante la participación de todos, para así llegar a proyectos y propuestas por consenso e incluyentes en diferentes temas de la vida pública del país.

Voy a cuidar de México como a mi familia

La precandidata Xóchitl Gálvez Ruiz denunció que los millones de pesos que utiliza Morena para promover a Claudia Sheinbaum y atacarla a ella en redes sociales son del presupuesto que le ha quitado el Gobierno al campo, a las madres buscadoras, a los niños con cáncer y a los pequeños empresarios.

En un encuentro con militantes y simpatizantes en Ensenada, Baja California, pidió salir a las calles para difundir quién es Xóchitl Gálvez y convencer a la gente de que vote.

En Jalisco se construye un proyecto nacional

Pablo Lemus Navarro reconoció, durante un evento celebrado en Lagos de Moreno, el papel crucial de la construcción en el Estado para contribuir al desarrollo de México.

“Por eso hoy me da muchísimo gusto estar aquí en Lagos de Moreno y agradezco que nos reciban con los brazos abiertos”, expresó el precandidato. El mensaje de Lemus fue bien recibido por los militantes presentes durante el arranque de la precampaña de Édgar González, precandidato naranja a la alcaldía laguense.

El Gobierno de AMLO es el más inepto

Después de cinco años de fracasos continuos en todos los temas y de concentrar el poder en las manos de un solo hombre, hemos retrocedido en economía, seguridad, salud, educación y transparencia, afirmó el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, quien aseguró que todos los indicadores demuestran que tenemos el Gobierno más inepto y corrupto de la historia. “Son cínicamente corruptos, opacos e incompetentes”, señaló.

Destacó el adeudo generado al país por AMLO.

No vamos a parar trabajo un sólo día

El precandidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, realizó un recorrido por el Mercado de La Lagunilla (en donde le dieron un masaje) y el metro. Hizo una pega de calcas.

“No vamos a parar un sólo día, esto apenas comienza, las marrullerías que nos han hecho, bajaron a la mala a Samuel García, pero aun con ello, vamos a ganar, no tengan la menor duda que si nosotros lo armamos, lo trabajamos con la alegría”, dijo Chertorivski.

Va por un curul en el Senado

En un acto multitudinario, el dirigente de los diputados locales, Enrique Vargas del Villar, acudió a registrar su aspiración para llegar al Senado de la República por mayoría relativa por el Partido Acción Nacional, donde afirmó que también inicia su camino rumbo al 2029 por la gubernatura mexiquense.

Ante miles de militantes de PAN, Enrique Vargas del Villar se registró como candidato único al Senado.

En Edomex alcaldes buscan reelección

Cerca del 80% de los alcaldes panistas que hoy gobiernan alcaldías en el Estado de México tienen posibilidad de obtener la candidatura del PAN y de la coalición para reelegirse en el cargo, afirmó Anuar Azar, dirigente estatal del PAN.

El líder estatal del PAN dio el panorama de presidencias municipales y esbozó el calendario de registro para candidaturas a alcaldes del Estado de México, quienes han manifestado su intención de reelegirse.



CT