El diputado con licencia, Santiago Creel Miranda, declinó a su aspiración a la candidatura presidencial para respaldar a Xóchitl Gálvez, ello fue confirmado por el Partido Acción Nacional.

En un video subido a sus redes afirmó que la mejor alternativa es “mantenernos unidos en torno a Xóchitl”, y por ello, dijo que le da su total apoyo “para que encabece el Frente Amplio”.

Afirmó que ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Sobre Gálvez dijo que somos amigos, “hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples”.

El ex presidente de la Cámara de Diputados se dijo convencido de que el poder “solamente tiene sentido en la construcción de mejores condiciones de vida para todas las personas”.

“Ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México, estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos Unidos en torno a Xóchitl”, expresó.

Santiago Creel agradeció a todos los que lo respaldaron a lo largo de los últimos días y se comprometió a trabajar sin descanso para que el Frente Amplio por México, y Xóchitl, “adopten las propuestas y causas que hicieron grande nuestro movimiento”.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Santiago Creel declinó sus aspiraciones de contender por la candidatura presidencial del opositor Frente Amplio por México (FAM) en favor de Xóchitl Gálvez, también del PAN, informó el propio político.

El anuncio de Creel ahora deja que Gálvez, favorita en las encuestas, defina frente a Beatriz Paredes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien estará al frente de la candidatura de la oposición para la elección presidencial de junio de 2024.

Recordó que recientemente solicitó licencia como legislador federal, pues se dedicará 100% a fortalecer el frente y promover el diálogo.

“Nuestro país necesita diálogo y acuerdos, no peleas diarias sin sentido, la polarización que vivimos se tiene que detener ya”, agregó.

Creel Miranda agradeció también al Partido Acción Nacional (PAN) con quién dijo, siempre estará en deuda: “Es mi casa donde me he formado políticamente y a quién le debo todos los cargos y responsabilidades que he tenido”.

“Parafraseando al maestro Gómez Morín, Xóchitl y yo hemos encontrado un campo común de acción y de pensamiento y lo hemos sellado dándonos la mano sin reservas”, aseveró.

Dijo que también es amigo de Beatriz Paredes, y que han sido amigos por más de 30 años. Ambas, aseguró, son mujeres excepcionales, “representan al México democrático”.

Finalmente, sin mencionar a Movimiento Ciudadano, Santiago Creel solicitó a todas las fuerzas políticas y ciudadanas, hacer un frente común.

“Estoy convencido de que a través del diálogo podemos superar diferencias y cada uno encontrará dentro del frente amplio Por México la trinchera desde la cual quiera dar esta batalla”, concluyó.

Con ello, la senadora priista, Beatriz Paredes y la senadora panista, Gálvez Ruiz, son las dos finalistas quienes se disputarán la candidatura en una segunda encuesta que se realizará del 27 al 30 de agosto, así como la elección primaria a realizarse el próximo 3 de septiembre.

Reconocen su declinación

Para el presidente del PAN, Marko Cortés, el diputado con licencia Santiago Creel Miranda actuó “con una actitud patriótica, amor al país y amor al partido”.

Dijo que con la decisión de declinar, que el propio Creel confirmará en cualquier momento, se abre la perspectiva de triunfo, “de que Acción Nacional y el Frente Amplio irán unidos, no nos dividiremos, cerraremos filas y se antepondrá siempre el bien superior de nuestro país a los bienes partidistas o intereses personales”.

En tanto, el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que la declinación de Santiago Creel fortalece al Frente Amplio por México porque lo importante es construir la mejor alternativa, la más competitiva, la que sume a todos y la que lleve el respaldo de todos.

Santiago Creel recordó que se dedicará 100% a fortalecer el frente y promover el diálogo. ESPECIAL

El PAN apenas logra conserva su registro

El Partido Acción Nacional (PAN) logró mantener su registro para las elecciones de 2024 con apenas 31 mil 395 militantes por encima del mínimo requerido por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El partido blanquiazul tuvo 277 mil 665 registros válidos en 2023, mientras que el mínimo de militantes para mantener el registro fue de 246 mil 270.

En tres años, el PAN sumó solamente 25 mil 525 militantes a sus filas respecto a 2020, cuando contaba con 252 mil 140 registros.

El mínimo de afiliados lo determina la autoridad electoral cada tres años, el cual debe ser equivalente al 0.26% del Padrón Electoral Federal que haya sido utilizado en la elección federal inmediata anterior.

Morena, con más militantes

El INE validó el padrón de afiliados de partidos políticos en 2023, con el que Morena se convierte en el partido con más militantes sumando 2.2 millones; mientras que el PRI perdió 653 mil 272 afiliados en los últimos tres años.

Los partidos Morena, PAN, PRI, PRD, PT, Partido Verde y Movimiento Ciudadano lograron el mínimo de afiliados para mantener su registro, de acuerdo con el proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, el cual será discutido en el Consejo General del INE.

En 2020, el PRI contaba con dos millones 065 mil afiliados, y para este año bajó a 1.4 millones de registros, lo que lo convierte en el partido con mayor pérdida de su militancia.

En contraste, Morena pasó de 466 mil militantes en 2020 a 2.3 millones en 2023, tras la afiliación masiva que realizaron el año pasado en su Congreso Nacional.

En la lista sigue el PRD con 999 mil 249 registros válidos, lo que representó una pérdida de 243 mil 161 militantes en tres años.

Con la verificación de militantes de los partidos se inicia el proceso de revisión del INE para las elecciones del 2024. ESPECIAL

Las giras

Claudia se reúne con empresarios del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la cúpula del sector privado en México, se reunió este con la aspirante a la candidatura presidencial y ex jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para conocer su visión a futuro del país en sectores clave como la energía, las inversiones, la seguridad y otros.

“Con el objetivo de conocer las propuestas de desarrollo para México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes, presidentes de organismos que integran el CCE y empresarios, se reunieron con Claudia Sheinbaum”, señaló el organismo mexicano en un mensaje en la red social X.

El organismo cúpula del sector privado mexicano informó que el objetivo del encuentro fue dialogar sobre temas de relevancia nacional, como inversiones, energía, seguridad, infraestructura, simplificación de trámites y sostenibilidad.

Xóchitl Gálvez visita Tramo 5 del Tren Maya

La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, visitó el Tramo 5 del Tren Maya junto con espeleólogos y ambientalistas. A su salida, la también senadora panista se dijo indignada por la destrucción en la región. Relató que visitó tres cavernas y, aunque no descendió, escuchó las explicaciones de expertos.

Auguró una crisis hídrica, consecuencia de esta obra, y dijo que hay denuncias contra funcionarios de la Semarnat y Profepa, por haber iniciado los trabajos sin autorización.

"No tengo nada contra el Tren Maya, pero lo que no puedes hacer es un proyecto a lo guey (…) el estudio de impacto ambiental es una porquería", reprochó, al señalar que el presupuesto original era entre 120 y 150 mil millones de pesos y ahora va sobre los 300 mil millones de pesos.

Criticó a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, por no defender al estado en contra de la destrucción de sus recursos naturales.

Pide Marcelo Ebrard encuesta libre

Marcelo Ebrard reiteró en Culiacán que, ante las irregularidades y acarreos que ha observado y denunciado, le ha exigido a la dirigencia de Morena que garantice la limpieza en la encuesta interna para seleccionar al coordinar de los comités de defensa de la 4T.

“Ya por fin logramos que una encuestadora que nosotros propusimos esté en el proceso” informó. “Vamos a estar vigilando todo lo que ocurra día a día con apoyo de toda la gente que aquí ves. Vamos ya a tener nuestros 350 representantes para acompañar a las encuestadoras o los encuestadores, y yo lo que le digo a la gente es: decidan libremente.”

Marcelo estimó que durante el proceso que se realizará la próxima semana en todo el país, donde se visitarán al menos 12 mil domicilios y dijo que cualquier persona podrá participar: “Si te tocan la puerta, hay que abrirle, pedir tu boleta y en forma secreta tú pones a quién le vas, la cierras y la pones en una urna que trae como mochila el encuestador”.

Zoé Robledo no será candidato en Chiapas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) declinó buscar la gubernatura de Morena por Chiapas.

En su conferencia mañanera de este lunes 21 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador destacó que Robledo seguirá como director del Instituto para consolidar el sistema IMSS-Bienestar en los estados.

En tanto, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró "la decisión" de Zoé Robledo de seguir como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de no buscar la gubernatura de Chiapas por Morena.

A través de sus redes sociales, Alcalde Luján destacó que Robledo se quedó en el IMSS para consolidar el programa IMSS-Bienestar. "Da muestra de la dimensión de su compromiso con el país y con el proyecto de la Cuarta Transformación. Nos hace sentir muy orgullosos", expresó la titular de Segob.

