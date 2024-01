El magistrado del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata, propuso confirmar la megamulta a Morena por más de 61 millones de pesos (MDP), tras las irregularidades detectadas en los recursos utilizados para las giras de las “corcholatas”, derivadas de su proceso interno para elegir su candidatura a la presidencia.

Lo anterior, tras diferir la discusión del asunto para sostener audiencias con Morena y el PAN, por separado. Se prevé que se discuta en la sesión de hoy de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Entre otros agravios, Morena señaló que el INE vulnera el principio de irretroactividad de las leyes al aplicar los lineamientos, en tanto establecen que el periodo a fiscalizar inicia con el acuerdo o convocatoria del proceso interno, esto es, cuando los lineamientos aún no entraban en vigor.

En este caso, y el resto, la ponencia del magistrado determinó que los agravios fueron inoperantes o infundados.

Una de las multas, por 20 millones de pesos, fue porque Morena omitió reportar gastos realizados por concepto de eventos y propaganda localizada en las visitas de verificación.

El partido alegó que el INE hizo observaciones respecto a gastos detectados que no contenían nombre, lema o emblema de las personas aspirantes del partido político ni del proceso que se estaba desarrollando. Sin embargo, no prosperó.

En cuanto a la propaganda utilitaria, el proyecto señala que se detectaron cinco mil 350 playeras que el partido no reportó y por lo cual fue sancionado, y el agravio queda inoperante toda vez que sus argumentos debieron plantearse en “un momento procesal oportuno”.

En otra multa, por 37 millones 409 mil 282 pesos por propaganda, Morena atribuyó violaciones a su defensa, a los principios de congruencia interna y legalidad, pero se determinó que los señalamientos son infundados.

Sheinbaum alerta a legisladores por discurso de la oposición

Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la Presidencia de la República, pidió a los diputados morenistas a tener “cuidado”, pues advirtió que la derecha en México está haciendo creer a la ciudadanía que el partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador representa la antidemocracia, el autoritarismo y la ausencia de libertades.

En reunión privada como parte de la plenaria de Morena, Sheinbaum pidió trabajar a ras de tierra, pues existe el riesgo de que no hacerlo, los ciudadanos crean en el discurso de los opositores.

“Lo que la oposición y sus politiqueros quieren colocar en este momento es que nosotros representamos la antidemocracia, el autoritarismo, que nosotros representamos la ausencia de libertades, y ese es un discurso de la derecha no sólo en México, sino en todo el mundo.

“Si ustedes escuchan el discurso de Milei en Argentina, o el de Vox en España, es similar, y es similar a lo que vino a decir Zedillo en México, ese es el discurso construido desde la derecha, pero el sustento de nuestro movimiento está justamente en la construcción de nuestra democracia (...) nosotros no podemos permitir que la libertad sea un concepto de la derecha. La libertad es un concepto de izquierda, no perdamos el vínculo que tenemos con el pueblo de México y eso no lo podemos perder, esa es la esencia de lo que somos”, declaró.

Sheinbaum Pardo dijo que la administración de López Obrador “va a pasar a la historia” y aseguró que la 4T está más fuerte que nunca y que se seguirá fortaleciendo pues va arriba en las encuestas.

En el PRI sobra gente honesta: Xóchitl

Senadores y diputados del PRI recibieron en su reunión plenaria a la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien los exhortó a trabajar unidos para impulsar el proyecto de la coalición. Dijo que los malos priistas ya se fueron del partido y se quedaron los que creen en México. Gálvez enfatizó que el que ella encabeza no es un proyecto personal, sino de lo que se ha llamado Gobierno de coalición.

“Son lo peor de la política”: Álvarez Máynez

"Apenas ayer le votaron a Morena magistrados carnales y hoy, sonrientes, felices…", criticó Jorge Álvarez Máynez sobre la asistencia de Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición PAN, PRI y PRD, a la reunión plenaria de senadores y diputados del PRI. Al citar un video de la llegada de la hidalguense a la sede del partido tricolor, acompañada de Alejandro Moreno Cárdenas, el precandidato único a la presidencia de MC, escribió que "son lo peor de la política mexicana".

PRI exige garantías para seguir en la campaña electoral

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que el crimen organizado está instalando prácticamente un “narcogobierno” en las Entidades gobernadas por Morena, por lo que exigió garantías para que el PRI pueda seguir en la contienda electoral. El dirigente destacó que la estrategia de seguridad del Gobierno federal ha sido un rotundo fracaso. Luego de las afirmaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que vivimos en un país con tranquilidad.

Gálvez imita a las Mañaneras: Delgado

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, minimizó las conferencias de prensa que empezó a dar esta semana la candidata presidencial de la oposición, y dijo que son una copia pirata de las que da el Presidente López Obrador, en Palacio Nacional. “Ni siquiera llega a copia, está muy chafa, no le ponen teleprompter, tuvo que leer como ocho minutos. Esta copia pirata, chafa, no llama la atención”, comentó en conferencia de prensa.

