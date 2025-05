No votar en la elección judicial del próximo 1 de junio, para no convalidar un fraude, podría ser contraproducente y fortalecer al oficialismo, ya que ganarían el 100% de los candidatos que le son afines, señalaron expertos en el Foro "Impacto de la elección judicial.

Arturo Espinosa Silis, del Observatorio Electoral Judicial, refirió que la experiencia en otros países, como Nicaragua y Venezuela, en donde la oposición ha llamado a abstenerse de votar, el oficialismo se ha fortalecido. "En 2019, en Nicaragua, la oposición promovió la abstención y se abstuvieron, ganó con más de 70% de votos el oficialismo y se hizo más fuerte, y ganó todo el oficialismo.

En 2020, Venezuela, la oposición promovió la abstención y ganó el oficialismo y se hizo más fuerte. En 2022, que por fin le permitieron a Cuba tener algunas elecciones menores, también promovieron el abstencionismo, porque no había condiciones democráticas, y también el oficialismo ganó y se hizo más fuerte", explicó. Por lo que el abstencionismo, en su opinión, no es la solución para protestar por la elección popular de ministros, magistrados y jueces; y, por el contrario, participar en la elección podría resultar en que se elija a candidatos "que sí valen la pena".

"Yo creo que es mejor tener en la Suprema Corte, o en cualquier órgano, una resistencia de dos, a que se lleven los nueve, al menos va a pasar lo que pasa hoy en la sala Superior, que con sus votos particulares señalan los abusos y los excesos, de la otra manera no nos vamos a enterar nunca", dijo.

Por su parte, Lorenzo Córdova, expresidente del INE, dijo que el voto en la elección judicial presenta un dilema, ya que participar representa "legitimar una elección que no es democrática, por donde se le vea, o participar y tratar de incidir, asumiendo que esta reforma ya pasó".

Pero también, se pueden elegir candidatos que no sean afines al oficialismo, dijo. "Hay candidatos a jueces o magistrados por los que yo votaría, y que me gustaría que llegaran, si no voto, pues es más difícil que lleguen, ese es el gran dilema en el que estamos. Hoy, no votar es también una manera de defender la democracia, claro, no votando los dejamos que se adueñen de todo", afirmó.

