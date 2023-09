La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) colocar un mensaje antes de las conferencias matutinas en el que se mencionen las prohibiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución para los servidores públicos, ante las reiteradas manifestaciones que el Mandatario ha realizado con índole político y electoral.

Dicho mensaje podrá ser de forma oral o escrita antes de cada conferencia matutina, y no se estableció una temporalidad.

La representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, interpuso una queja por violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, por las expresiones del Presidente en las conferencias del 7, 8 y 13 de septiembre de 2023.

La Comisión también aprobó que se modifique o elimine el contenido denunciado.

Plagia Xóchitl en 22% de su tesis: Morena

De acuerdo con la revisión mediante un software para identificar plagios, se corroboró que 22 por ciento del documento que presentó la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz no es de su autoría, puesto que fue copiado de textos publicados por otras personas, informó Morena en Ciudad de México.

En la revisión realizada en la plataforma iThenticate de Turnitin, comprobada por el partido guinda en la capital del país, señala que casi una cuarta parte del documento que Gálvez Ruiz presentó para obtener la ingeniería mediante experiencia no corresponden a las palabras de la coordinadora nacional del Frente Amplio por México.

Además de que el partido pondrá a disposición de las autoridades de la Máxima Casa de Estudios los resultados obtenidos y que muestran que Gálvez Ruiz reprodujo extractos de tesis presentadas en la Escuela Politécnica del Ejército y de la Universidad Técnica de Ambato, de Ecuador; en la Universidad Veracruzana; en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras instituciones.

Por lo que Morena CDMX reiteró que una persona que miente constantemente no puede aspirar a gobernar México, además de que esperan que la panista enfrente su responsabilidad y “deje de descalificar a quienes le exigen que sea honesta”.

Luego de las acusaciones de plagio de la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz ante la UNAM, el rector Enrique Graue Wiechers de la UNAM pidió realizar un análisis.

Mi título “es por experiencia profesional, no por un escrito. Si la falta de referencias en 2 o 3 por ciento del texto es suficiente para anular mi título, acataré la decisión de mi querida UNAM y volveré a presentar un nuevo trabajo para titularme”, indicó Gálvez.

La senadora expresó que fue un informe donde se toman algunos párrafos, pero son siete párrafos de 77 páginas, además de que no hay tutores, puesto que son manuales técnicos de los equipos que están instalados.

Nosotros no plagiamos: Claudia Sheinbaum

“Nosotros no plagiamos”, aseguró la Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, al reanudar su gira por el país.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ante cientos de militantes del Partido Verde y Morena, la virtual candidata presidencial aseguró que tiene principios, y que deben tener certeza de que lleva causas en el corazón.

“De mí, compañeros y compañeras, tengan la certeza, llevo los principios, llevo nuestras causas, en el corazón, nosotros no mentimos, tampoco plagiamos, nosotros no robamos”.

Claudia Delgadillo se lanza a la gubernatura

La diputada federal del Partido Verde por Jalisco, Claudia Delgadillo, se "destapó" como candidata del partido a la Gubernatura del Estado.

Acompañada del dirigente del partido en Jalisco, Luis Ernesto Munguía; el secretario de Organización del Comité Nacional del PVEM, Paco Elizondo; la diputada local, Érika Ramírez, entre otros, la diputada federal anunció su participación en el proceso que lleva a cabo el partido Morena para el registro de aspirantes a la gubernatura.

En medio de gritos de “¡Gobernadora!, ¡Gobernadora!”, la legisladora federal resaltó su experiencia en diversos cargos públicos y que tiene el apoyo de la población.

“He transitado en diferentes espacios de toma de decisiones y lo único que me respalda es el apoyo que tengo de las colonias en todo el Estado. Jalisco no puede continuar como está con el tema de inseguridad, el tema de salud. Su servidora estará viendo todos los temas que le duelen a los que habitamos Jalisco. Estoy lista”.

Delgadillo dijo que de no ser elegida, trabajará con la persona que sea elegida para ser el representante de Morena y alianzas a la gubernatura del estado.

"Nosotros nos vamos a estar sumando con quien esté mejor calificado y pueda ganar la gubernatura de Jalisco y garantice que todos vamos a estar en ese proyecto".

Paco Elizondo, secretario de Organización del Comité Nacional del PVEM, dijo que la diputada federal ha demostrado su experiencia y señaló que hay encuestas que la posicionan como una aspirante competitiva, además, comentó que sería una buena opción debido a las derrotas que ha tenido Morena en Jalisco durante pasadas elecciones.

No la van a amedrentar: Marko

El líder del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que "no habrá mañanera ni programa social que pueda frenar la ola ciudadana" en favor de Xóchitl Gálvez, coordinadora nacional del Frente Amplio por México.

"No se va a rendir, no se va a vencer. Se va a echar para adelante porque es muy valiente", indicó. "No la van a amedrentar por más que le busquen y quieran difamar".

Cortés dijo que el golpeteo" a Gálvez "es el tamaño del miedo que le tienen en Palacio Nacional".

Decide INE medidas cautelares para Gálvez

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas cautelares contra la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, al advertir que el evento realizado en el Ángel de la Independencia fue posiblemente ilegal, al contener elementos proselitistas.

"El evento denunciado es probablemente ilícito, porque se realizó en un lugar público y abierto, con artículos utilitarios y las manifestaciones de la denunciada se vincularon con el proceso electoral federal 2023-2024, lo que califica al evento como proselitista", expresó.

Por unanimidad, la comisión ordenó la eliminación de nueve publicaciones.

Con cualquiera será peor, señala Sicilia

Frente a la violencia en el país, el poeta Javier Sicilia declaró que hizo falta que el presidente Andrés Manuel López Obrador "se comprometiera con la agenda de justicia transicional que traicionó" e indicó que con las aspirantes presidenciales para 2024 "será peor".

En la inauguración del Diálogo Nacional por la Paz en Puebla, el también activista señaló un aumento de la criminalidad en México.

Apunta Banco gasto por año electoral

El gasto público presupuestado por México para 2024 refleja la realidad política de un año electoral en la gestión de Andrés Manuel López Obrador en los mayores aumentos en programas sociales y subsidios gubernamentales, incluidas las pensiones, advirtió ayer el banco suizo UBS.

“En nuestra opinión, el presupuesto refleja la realidad política de un año electoral. Está previsto que el gasto aumente del 25 % del producto interno bruto (PIB), en 2023, al 26,2 % en 2024", se lee en el análisis del banco”.

