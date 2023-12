El mandatario en funciones de Nuevo León, Samuel García, convocó a cerrar filas ante lo que calificó de imposición de Luis Enrique Orozco por parte del PRIAN. “No vamos a permitir un gobernador interino espurio”, advirtió.

En vísperas de la toma de posesión del gobernador interino designado por el Congreso local dijo que “no vamos a permitir que 26 diputados del PRI y PAN, títeres de estos mafiosos se pongan en contra de 780 mil neoleoneses que sacaron a la vieja política”.

“No permitamos que con armas, intimidación y violando la ley se contradiga lo que ganamos en las urnas”, expuso en un video en sus redes sociales.

Pidió a los jueces que otorgaron suspensiones para que fuera designado un gobernador interino de MC, porque los ciudadanos apoyaron esa plataforma para una gubernatura de seis años, hagan pagar a los diputados del PRIAN por haber desobedecido y nombraron a un interino ilegal.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar los spots de precampaña de Movimiento Ciudadano.

Le llueve sobre mojado a Samuel García Sepúlveda

Después de lo ocurrido en el Congreso Local de Nuevo León, líderes políticos de los partidos de oposición y el sector privado se suben al tema para pedir sanciones para el emecista Samuel García o para quienes resulten responsables de los hechos violentos.

Por su parte, el todavía gobernador de Nuevo León, acusó que elementos de la Fiscalía entraron armados al Congreso del Estado, en el marco de la toma de protesta de Luis Enrique Orozco como mandatario estatal interino.

Nuevo León sigue en la mira nacional y los organismos del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil realizaron un enérgico llamado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nuevo León, para que privilegien el respeto irrestricto al Estado de Derecho con el objetivo común de trabajar por el bien de la Entidad, tras la irrupción violenta en el Congreso el pasado miércoles.

“Condenamos de manera enérgica cualquier acto de violencia causado por una lucha entre poderes que pone en riesgo la integridad de las personas y genera ingobernabilidad; los recientes actos suscitados durante la sesión del Congreso del Estado, atentan contra los principios democráticos fundamentales y el ejercicio de un poder soberano. Enfatizamos: no aceptamos ningún tipo de violencia, intimidación o coerción deben presentarse en nuestro Estado”, señalaron.

Recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una sentencia que confirma lo que establece la Constitución del Estado: ante la solicitud de licencia del gobernador, Samuel García, por más de 30 días naturales, corresponde al Congreso del Estado nombrar al ciudadano que reúna los requisitos correspondientes para que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo.

En medio de la controversia, a través de sus redes sociales, Samuel García publicó un video en el que se observan a varios elementos con chalecos antibalas, aunque no se aprecia que porten armas; no obstante afirmó en su cuenta de la red social “X”, que la oposición nombró “ilegalmente” a un gobernador interino y envió policías al Congreso local “al más puro estilo de la vieja política”.

También indicó que los supuestos polícias: “irrumpieron en el Congreso, armados, intimidando y agrediendo a los diputados”.

“El show que ayer vieron, pues es el PRIAN que quieren generar polémica, que quieren generar disrupción, para distraerme, no lo van a lograr, les he dicho reiteradas veces que tenemos tres suspensiones definitivas y provisionales, que establecen que el secretario general se va a quedar como encargado, y al cuate que nombraron ayer (Luis Enrique Orozco, es igual que la “manzana” (Arturo Salinas Garza), completamente inelegible, está impedido”, dijo Samuel García.

No obstante, en las redes sociales también circulan videos que ponen en evidencia la participación de los mismos diputados de Movimiento Ciudadano, por lo que las reacciones de la oposición señalan que la responsabilidad debe recaer en García Sepúlveda.

El PRD, por su parte, interpuso una queja ante el INE contra Samuel García, para pedir la cancelación de su registro como precandidato presidencial por difundir propaganda personalizada mientras estaba en funciones como gobernador de Nuevo León.

La queja interpuesta por la representación del PRD ante el INE también señala el uso indebido de recursos públicos y la transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad de la contienda.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado señaló que los hechos ocurridos en el Congreso de Nuevo León evidencian que Samuel García no tiene capacidad para ser presidente de México y sostuvo que el gobernador debe ser respetuoso de las facultades constitucionales que tiene el Congreso de Nuevo León, pues son los encargados de nombrar al gobernador interino.

“Y miren cómo a la primera, este señor que se dice que representa la nueva política, en realidad queda al descubierto que él encarna lo peor de la vieja política: que es la represión, que son los grupos de choque, que es el autoritarismo, que es tratar de desconocer las facultades que tiene su propio Congreso”, acusó Delgado.

Mariana Rodríguez salió en defensa y dijo que la irrupción violenta fue otro intento del PRIAN para bajar a Samuel García de la contienda presidencial, coincidiendo de esa manera con la misma postura de García.

“Tenemos una oportunidad histórica de hacer un cambio por todas las mujeres del país, las niñas y los niños. Si en Nuevo León estaba descuidado, no me quiero imaginar a nivel nacional. Estos golpes que vienen de otras fuerzas políticas son de miedo más que de otra cosa y no hay nada que esconder, Samuel y yo siempre hemos dado la cara en absolutamente todo y vamos a dar la lucha”, declaró Rodríguez.

Por su parte, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a Movimiento Ciudadano retirar los spots de radio y televisión de su precandidato presidencial al advertir promoción personalizada como gobernador de Nuevo León, y de esta manera se dio una primera respuesta a los partidos del PAN, PRD y PRI, quienes denunciaron el uso indebido de la pauta contra MC y Samuel García, por la difusión de promoción personalizada del gobernador de Nuevo León.

Se presenta Pablo Lemus en la FIL 2023

Pablo Lemus Navarro, participó en el panel “Globalización y Nearshoring: la emergencia de las ciudades” para hablar sobre cómo las ciudades pueden aprovechar la globalización e impulsar su desarrollo económico. El evento se celebró en la Feria Internacional del Libro y contó con la participación de Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey.

ESPECIAL

Se reúne estructura de Morena en Jalisco

Con motivo del anuncio de la aspiración política de Candy Rodarte, quien va por la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el distrito 10 de Zapopan, se reunieron integrantes de la mega alianza en Jalisco. En la reunión de la estructura de Morena, estuvieron presentes representantes de Hagamos, Futuro, PT y el Verde.

ESPECIAL

INE perfila formatos de debates presidenciales

La Comisión de Debates del INE aprobó la propuesta de los tres formatos de los debates presidenciales, con observaciones y resistencias de algunos partidos políticos, que pidieron hacer mayor análisis del anteproyecto. Jesús Estrada, representante del PT, advirtió que el formato del primer debate es regresivo, porque no es flexible.

ESPECIAL

Busca que le regresen cuenta de “X” a Fox

Gerardo Fernández Noroña, representante de Claudia Sheinbaum, hizo una consulta a mano alzada para que le regresen su cuenta de “X” al ex presidente panista Vicente Fox. Durante un mitin, Noroña puso a consulta lo anterior para que Fox siga diciendo “lo que verdaderamente piensa la derecha”.

ESPECIAL

