Los diputados federales de Morena, Emmanuel Reyes, Selene Ávila, Salma Luévano e Inés Parra, entre otros, informaron públicamente que alistan una serie de denuncias “contra quien resulte responsable” por el uso de programas electorales y acarreo en favor de Claudia Sheinbaum.

En entrevista con medios de comunicación, detallaron que son 82 diputados federales de Morena, 27 del Partido Verde y ocho del Partido del Trabajo, todos aliados de Marcelo Ebrard, quienes acudirán ante la Comisión de Quejas del INE y ante la Fepade, además de enviar carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y solicitar la comparecencia de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

“Los comentarios de Marcelo Ebrard no son comentarios al aire, todo está documentado y va a ser entregado en su momento al partido, muchas de estas pruebas ya las tiene la dirigencia nacional de Morena. Se están manipulando los programas sociales de la Secretaría del Bienestar, hemos pedido a Ariadna Montiel que dé una explicación en relación al uso de programas sociales para beneficiar a Claudia y hasta el momento no ha respondido, por lo que vamos a exigir su comparecencia ante esta Cámara y también vamos a presentar las denuncias correspondientes, tenemos las pruebas y denunciaremos contra quienes resulten responsables”, detalló Emmanuel Reyes Carmona.

“La exigencia es contundente, basta de desviaciones de recursos de manera descarada, cínica y abierta, tenemos documentado que en donde se entregan las tarjetas del Bienestar se entregan periódicos con la cara de Claudia Sheinbaum y se les piden datos a las personas de manera adicional, eso es uso electoral de los programas sociales y es un delito, nosotros mismos elevamos a rango de prisión preventiva oficiosa los delitos electorales, y en este país, sin importar de qué color de partido se trate, hay que vivir en un Estado de derecho, basta ya de estos acarreos cínicos y masivos, de esta cargada que hasta el más ciego se da cuenta”, agregó Selene Ávila.

Explicaron que entre otras cosas, tienen fotos y videos de servidores de la nación que están en la nómina de la Secretaría del Bienestar, pero que han sido sorprendidos repartiendo publicidad de Claudia Sheinbaum.

Reyes Carmona también se pronunció en torno de las denuncias del diputado del partido Verde, Javier López Casarín, quien denunció amenazas a legisladores por parte de gobernadores de Morena, para presionarlo a que apoyen a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Tendríamos que revisar a qué legislador han amenazado, pero la realidad es que sí hay intromisión de algunos gobernadores a favor de Claudia, no de todos, pero sí algunos, aunque preferiría no dar nombres, en mi caso particular y de quienes estamos aquí, no nos han amenazado, somos diputados libres”, aseveró.

Morena define encuestadoras

Dirigentes de Morena y representantes de las “corcholatas” se reunieron ayer para realizar el sorteo de las cuatro empresas que realizarán las encuestas espejo para elegir al coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación. El sorteo se realizó a puerta cerrada en el CEN del partido, y se acordó no revelar los nombres de las empresas elegidas a fin de que no reciban presiones.

Se tiene previsto que el dirigente de Morena, Mario Delgado, emita hoy un mensaje en redes.

“Romper unidad acabaría con la transformación”, asegura Sheinbaum

La aspirante a candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la unidad no se puede romper, principalmente con el pueblo de México.

“Estamos viviendo un momento extraordinario y por eso la unidad en nuestro movimiento es indispensable, pero no sólo es la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México... esa unidad no se puede romper de ninguna manera porque, si no, acabaría con el movimiento de transformación”, aseveró la ex jefa de Gobierno de la Ciudad.

En una asamblea informativa en Izúcar de Matamoros, Puebla, señaló que el 6 de septiembre se nombrará al coordinador de la Defensa de la Transformación, por lo que los recorridos por el país van a concluir la siguiente semana para que se lleve a cabo una encuesta a nivel nacional.

“Es una muestra que se hace en todo el país a algunas viviendas, que va a ser observada por todos los que estamos participando, y el 6 de septiembre se va a dar a conocer quién va... a ser la coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación”, indicó ante cientos de asistentes.

Sheinbaum Pardo reiteró que lleva un año arriba en las encuestas y añadió que tiene clara la unidad en el movimiento de la Cuarta Transformación. “Por eso siempre vamos a llamar a la unidad de nuestro movimiento”, enfatizó.

Más tarde, en redes sociales la ex mandataria capitalina desmintió que durante su gestión les haya quitado recursos a los trabajadores: “Nunca lo haríamos por nuestra rectitud y honestidad, como persona y servidora pública, sino que es imposible técnicamente”.

Por otro lado, la aspirante presidencial indicó que no puede hablar de propuestas, pero, en caso de que sea electa mandataria del país, dijo que se va a “aumentar el ferrocarril, de carga y pasajeros”. Reconoció que hay obras pendientes en la actual administración, pero señaló que dará seguimiento a las ya iniciadas.

INE y Talleres Gráficos acuerdan imprimir 312 millones de boletas

El Instituto Nacional Electoral (INE) y Talleres Gráficos de México (TGM), sectorizado a la Secretaría de Gobernación, ayer firmaron un convenio para la impresión de 312 millones de boletas para las elecciones de Presidencia, Senado de la República y Cámara de Diputados de 2024.

La consejera presidente del INE, Guadalupe Taddei Zavala, destacó la prioridad a la firma de este convenio para estar en posibilidades de signar convenios específicos que le abran la puerta a los Organismos Públicos Locales (OPL), “siempre con respeto a su autonomía, para que obtengan las mismas condiciones de calidad, resguardo y distribución de sus boletas electorales”.

“Es un número que se dice muy fácil, pero la responsabilidad de la impresión, la distribución y hacer posible que lleguen al mismo tiempo a los funcionarios de casilla que habremos de capacitar en poco tiempo para que funjan como presidentes de las mismas, pues significa que vayan el mismo día y al mismo tiempo las boletas de carácter federal y las boletas de carácter local”, expuso.

“Estamos ante el proceso electoral que finalmente corona el sistema nacional de elecciones, porque es la primera ocasión que los 32 Estados estaremos de manera coincidente o concurrente, en los procesos electorales, junto con el federal, pues no es un tema que sea un tema de carácter menor, es un tema que nos preocupa y nos ocupa”, subrayó.

Agregó qué se trata de una garantía adicional que brinda por primera vez el INE con este convenio marco para que los OPL se sumen a esta colaboración, a manera de responsabilidad compartida y cuenten en tiempo y forma con las garantías de seguridad en los materiales comiciales requeridos el día de la jornada electoral.

Taddei Zavala reconoció la voluntad de los OPL y de todas las delegaciones del INE para la impresión, distribución y llegada, al mismo tiempo, de las boletas electorales y de los funcionarios de casilla.

Las giras

Prevé rompimiento de Marcelo Ebrard

Tras los señalamientos que Marcelo Ebrard hizo sobre una supuesta campaña interna en Morena para favorecer a Claudia Sheinbaum como ganadora de la encuesta para elegir candidato presidencial, Gerardo Fernández Noroña aseguró que los dichos corresponden a que el ex canciller está actuando con ambición, pues no son verdaderos y con ellos prepara su salida.

"Lamento mucho que mi compañero Marcelo Ebrard por simple ambición esté rompiendo la unidad del movimiento, porque su declaración es ya de perfilar su salida del movimiento, se va a ir de candidato del movimiento, desahuciado”.

Confía que volverá la tranquilidad

El aspirante a la candidatura presidencial Ricardo Monreal dijo tener confianza de que en Morena se recuperará la tranquilidad y la calma, y que es importante que la dirigencia nacional convoque a las “corcholatas” después de que se lleve a cabo el sorteo de las encuestadoras para evitar que se profundicen las diferencias.

“Hoy (jueves) lo vamos a saber. Ya veremos qué sucedió con el ejercicio. Pero es importante que la dirección del partido nos convoque con urgencia para evitar que se profundicen las diferencias”, indicó en entrevista tras una asamblea informativa en Iztapalapa.

No hay que estar en circos mediáticos

Manuel Velasco, senador con licencia, aseguró que no hay que estar en circos mediáticos ni acusaciones internas, cuando lo que debe hacerse es salir fortalecidos en el interior del movimiento para prepararse y ganar en 2024. Esto, ante la acusación del aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, quien dijo que hay una presunta campaña interna para favorecer a Claudia Sheinbaum Pardo. El aspirante del Partido Verde hizo un llamado a Ebrard para que denuncie ante los órganos electorales competentes: “Existen órganos electorales para hacer las denuncias, si tiene pruebas”. Dijo que no está señalando al ex canciller.

