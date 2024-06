El primer ministro de India, Narendra Modi, se mostró confiado este sábado 1 de junio en obtener un tercer mandato consecutivo tras la finalización de las elecciones generales. Aunque los resultados se esperan para el próximo martes, la mayoría de las encuestas a pie de urna indican una victoria del líder nacionalista hindú.

"Puedo decir con confianza que el pueblo de la India ha votado en un número récord para reelegir al Gobierno de la Alianza Democrática Nacional (NDA)" , la coalición liderada por el Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, dijo en la red social X (antes Twitter).

Las mayores elecciones de la historia en términos de votantes, con casi 970 millones de personas convocadas a las urnas en siete fases a lo largo de 44 días, llegaron a su fin este día.

A falta de resultados oficiales hasta que la Comisión Electoral inicie el laborioso recuento el próximo martes, seis sondeos a pie de urna indican que la coalición de Modi superará con holgura la barrera de 272 escaños en la Cámara Baja del Parlamento necesarios para formar gobierno.

Estas encuestas, que no conceden, sin embargo, al BJP la arrolladora mayoría que se había marcado como objetivo, son vistas con escepticismo en el país asiático al haberse equivocado con frecuencia en el pasado y no han servido para desalentar a la coalición de partidos opositores liderada por el histórico Partido del Congreso (INC).

Bautizada como Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India o INDIA, la agrupación se mostró igualmente segura de lograr una mayoría parlamentaria.

"La coalición INDIA logrará más de 295 escaños" , dijo el presidente del INC en una rueda de prensa en la que estuvo rodeado de otros líderes opositores, durante la que calificó las encuestas a pie de urna de propaganda gubernamental.

Las mastodónticas elecciones generales en la India decidirán los 543 escaños de la Cámara Baja del Parlamento o Lok Sabha en liza y arrancaron el pasado 19 de abril.

Las elecciones han estado marcadas por semanas de agrios debates y mítines multitudinarios, así como por las altas temperaturas con máximas que rozaron los 50 grados y que causaron la muerte de al menos 62 personas por golpes de calor en los últimos días, incluyendo decenas de funcionarios electorales.

Modi ha buscado una reelección con base en su desempeño económico, con la India pasando a ocupar el quinto puesto mundial con respecto a su tamaño durante su mandato, pero también ha recurrido como nunca antes a un discurso dirigido contra la minoría musulmana, que representa en torno al 14 % de los más de mil 400 millones de habitantes de la India.

El líder nacionalista hindú ha sido acusado de discriminación contra las minorías religiosas durante su década en el poder y de acallar las voces críticas y la libertad de prensa.

Modi, por su parte, ha calificado a la coalición opositora de fragmentada y corrupta, acusándola de haberse formado únicamente para desalojarlo del poder, pero sin un líder claro para asumir el cargo de primer ministro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

En contexto: Elecciones generales concluyen en India tras 44 días

OF