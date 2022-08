Elecciones México: Injerencia del crimen organizado es falla del Estado, dice Lorenzo Córdova

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, confirmó que la injerencia del crimen organizado en procesos electorales se ha extendido por todo el territorio nacional, y aseguró que ello es culpa del Estado.

"Yo diría que como Estado hemos fallado, porque no hemos logrado construir un diagnóstico a partir de lo que ha pasado en los años recientes"

"¿Hay injerencia del crimen organizado en las elecciones? Yo diría que como Estado hemos fallado; ojo, todo el Estado, porque no hemos logrado construir un diagnóstico a partir de lo que ha pasado en los años recientes", declaró.

Lo anterior a pregunta expresa del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira, sobre si las elecciones se están viendo empañadas por la injerencia del crimen organizado.

"A mí sí me preocupa este tema de la influencia del crimen organizado, me preocupa mucho que hoy el narcotráfico sea la máxima amenaza a la democracia, porque contra él es muy difícil luchar porque no pone reglas, no lo conocemos, no sabemos dónde está, nomás pone la fuerza que elimina, aniquila y mata", reflexionó.

El consejero presidente sostuvo que desde el INE han estado insistiendo con autoridades de seguridad federal para emitir esos diagnósticos; "porque nadie puede lucrar con la inseguridad en los procesos electorales".

"De nueva cuenta, hay una tarea pendiente como Estado, pero el INE no es un instituto de seguridad, el INE no hace mapas de riesgo, nuestra gente busca a los ciudadanos para instalar casillas, y necesitamos por supuesto, para que existan las condiciones de paz pública, de la colaboración de todo el Estado mexicano", concluyó.

