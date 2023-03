Gustavo de Hoyos se destapó este lunes como aspirante presidencial ciudadano para el 2024, y dijo que "los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos, pues sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes".

A través de un video, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial confirmó que sí quiere ser abanderado presidencial, se dijo listo y con la intención de encabezar este esfuerzo.

"Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo, no vivo de la política y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo: ¡Yo estoy listo y me apunto! Yo quiero encabezar ese esfuerzo", aseguró.

Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si UNO DE NOSOTROS, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? ���� Hoy lo digo claro y directo: Quiero encabezar ese esfuerzo ‼️‼️ #YaNosToca pic.twitter.com/gJ8K24ipuK — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 13, 2023

Políticos tienen otras prioridades

En el video de menos de un minuto que ya circula en redes sociales, dijo que los políticos tienen otras prioridades más importantes que los ciudadanos.

Por lo que se cuestionó sobre qué pasaría si "uno de nosotros" se levanta y toma las riendas del país.

"¿Qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país? Alguien que sienta lo mismo que nosotros. A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país… tengo la misma sangre que tú, alguien que no está podrido del poder", explica en el video.

Gustavo de Hoyos renunciará a Unid@s, a Sí por México, a los consejos de la Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial para recorrer el país y presentar sus propuestas.

