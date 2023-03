El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que asumirá su responsabilidad histórica, junto con los ciudadanos, de quién será su sucesor en 2024 y pidió a sus simpatizantes no preocuparse por quién de las "corcholatas presidenciales" lo sustituirá porque quien llegue es garantía de habrá continuidad con cambio.

"Yo no voy a elegir, yo no soy el gran elector, van a ser los ciudadanos, se les va a preguntar, hay que tenerle confianza al pueblo"

En conferencia de prensa en las instalaciones del 37 Batallón de Infantería de Villahermosa, Tabasco, se le cuestionó al Mandatario si Marcelo Ebrard significaba el regreso del grupo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

López Obrador primero se cruzó de brazos, como el beisbolista Randy Arozamena, y respondió: "asumí la responsabilidad histórica porque vamos a compartir esa responsabilidad".

"Yo no voy a elegir, yo no soy el gran elector, van a ser los ciudadanos, se les va a preguntar, hay que tenerle confianza al pueblo, es mayor de edad, es sabio, el pueblo sabe muy bien lo que conviene y no conviene y eso también es la democracia", aseveró.

Señaló que quienes aspiran a sucederlo y van a participar en la encuesta de Morena para elegir al abanderado presidencial son muy buenos.

-¿Serán responsables los ciudadanos que regrese el grupo de Carlos Salinas?, se le insistió.

-"Es que el pueblo no es tonto, con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe ya, en México no hay analfabetismo político, este es uno de los pueblos más conscientes del mundo... va a ser el pueblo que va a decidir, y no nos preocupemos, porque el que quede es garantía de continuidad con cambio", señaló López Obrador.

JM