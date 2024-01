La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar un espectacular donde figura el gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como el video donde destapa a Jorge Álvarez Máynez como precandidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano (MC), al advertir que por ser funcionario público no puede intervenir en el proceso electoral.

En un primer asunto, el PRI denunció la colocación de un espectacular en las avenidas Lázaro Cárdenas y 18 de marzo en Guadalajara, Jalisco, con la imagen de Samuel García acompañado por la frase “clausurado por la vieja política”.

La Comisión del INE determinó que se debe retirar el espectacular porque “la propaganda denunciada no corresponde a aquella que pueda ser difundida en la etapa de precampaña del proceso electoral en curso, pues la inclusión y difusión de la imagen del gobernador del Estado de Nuevo León no adquiere justificación con relación a sus finalidades”.

Esto es lograr que la militancia de un partido conozca a quienes dentro del mismo pretenden obtener una candidatura para acceder a un cargo público.

Apuntó que desde el 2 de diciembre, Samuel García ya no es precandidato a la presidencia por MC porque declinó públicamente a sus aspiraciones y regresó a su cargo de gobernador.

En un segundo asunto, se le ordenó al gobernador eliminar de su cuenta de X y cualquier otra plataforma el “destape” a Jorge Álvarez Máynez como precandidato.

“La buena noticia para México es que esto apenas comienza. Se metieron con la generación equivocada”, escribió en su publicación del 9 de enero.

La Comisión advirtió que estas expresiones “podrían vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, toda vez que abiertamente refiere su apoyo al precandidato a la Presidencia de la República por el referido partido político”.

Y también lanzó un recordatorio al gobernador de Nuevo León para que ajuste sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales, a fin de no afectar la contienda electoral.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez presentó ante INE una solicitud para que las candidatas presidenciales de Morena, la coalición PAN, PRI y PRD y él, realicen un debate por semana desde el 1 de marzo hasta el inicio de las campañas rumbo a las elecciones de junio.

“Hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país”, propuso el precandidato a la presidencia de México de MC.

En el video difundido en sus redes sociales, aprovechó para demandar a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez por anticipar sus campañas electorales por tres años y ocho meses, respectivamente.

“Suelen ser bien aburridos”, dice Xóchitl Gálvez sobre debates

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, expresó su inconformidad con la decisión de que los tres debates presidenciales hayan sido programados en la Ciudad de México y que sólo dos de ellos sean obligatorios.

La aspirante presidencial también propuso que el formato de esos debates sea más flexible, ya que se ha visto que son aburridos para las audiencias.

“Suelen ser bien aburridos, o sea, por eso yo quiero debates sin esas reglas tan estrictas, donde no puedes interrumpir, donde no puedes tomar más minutos. ‘Le quedan a usted cinco segundos para decir lo que piensa’, pues realmente no es un buen formato. Creo que los debates interesantes serían en los medios de comunicación”, dijo.

Agregó que: “Creo que deben ser obligatorios los tres debates. Me preocupa que todos los debates sean en la Ciudad de México, como si no existiera el Sur del país, como si no existiera el Norte del país”, lamentó.

Previo al cierre de las precampañas presidenciales, Gálvez Ruiz retó a Claudia Sheinbaum a sostener un debate hoy o mañana sobre temas de seguridad, salud y corrupción: “A ver Claudia, si ya te dieron permiso te reto a un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción”.

Por otra parte, tras repudiar de nueva cuenta el acuerdo suscrito por el PAN y el PRI en Coahuila para repartirse cargos, notarías y organismos, la precandidata presidencial aseguró que Morena también ha firmado ese tipo de pactos en otros Estados, por lo que pidió a la adversaria morenista que “no se desgarre las vestiduras”.

La precandidata sigue invitando a Claudia Sheinbaum a debatir antes de que terminen las precampañas presidenciales.

“No por mucho provocar se crece en las encuestas”, responde Sheinbaum

La precandidata a la Presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, dijo, respecto al reto lanzado por Xóchitl Gálvez, que “no por mucho provocar se crece en las encuestas”, ya que la precandidata de “Sigamos Haciendo Historia” ha presumido llevar ventaja en el proceso electoral.

Esto, luego de que Xóchitl Gálvez la retara para tener un debate en temas de interés social en México, como: seguridad, salud y corrupción. Al respecto, Sheinbaum respondió con un famoso refrán: “No por mucho madrugar amanece más temprano, y no por mucho provocar crece en las encuestas”.

Por otra parte, realizó su primera visita a Hidalgo para dialogar con la cúpula empresarial de todos los sectores y tocar temas como el aumento al salario. Sheinbaum compartió que seguirá con las políticas de la 4T, “de continuar con el incremento al salario mínimo en mutuo acuerdo con la iniciativa privada (IP), el cual debe ser uno de los principales objetivos de su Gobierno”.

Claudia Sheinbaum visitó por primera vez Hidalgo como precandidata.

Precandidatos de MC cierran precampaña en Arena Astros

Ayer, precandidatos al Senado de la República y de diputaciones federales de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco encabezaron el cierre de las precampañas en la Arena Astros.

Frente a miles de personas, el espacio lució lleno de militantes naranjas. Los precandidatos al Senado, Alberto Esquer y Mirza Flores, encabezaron el evento, que a su vez, se convirtió en un cierre previo a los foros: “A Jalisco se le escucha” que se han llevado a cabo en las 12 regiones del Estado. “Escuchar para resolver, escuchar para sentir”, destacó Alberto Esquer en su mensaje de cierre.

Impugnan reglas de debates en Jalisco; buscan moderadores

Por considerar que las reglas para los debates que determinó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) podrían prestarse para “actitudes maliciosas”, el partido Morena presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado.

Entre los señalamientos que hizo el partido en su impugnación, está el requisito de parte del IEPC para que el moderador sea analista político con cinco años de experiencia en la moderación de debates.

Delgado: “No hay reportes de inseguridad hacia candidatos”

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que no implementarán operativos para sus candidaturas porque no han detectado riesgos que puedan impedir que continúen en el proceso electoral.

En el caso de la precandidata, Claudia Sheinbaum, dijo que tiene un esquema de seguridad muy discreto y va a continuar así.

Sin embargo, en conferencia de prensa dijo que los candidatos a las gubernaturas no tienen un operativo especial, ni lo tendrán el resto de los candidatos.

“Juntos trabajaremos para construir un mejor país”: Harfuch

El coordinador de la Mesa de Seguridad de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, Omar García Harfuch, se reunió con el ex priista Adrián Rubalcava.

En redes sociales, Harfuch, también precandidato al Senado de la República por ese partido, escribió que: “Cuando trabajamos en equipo los resultados son mejores, juntos trabajaremos para construir un mejor país. Gracias @AdrianRubalcava”, escribió el ex secretario de seguridad de CDMX, acompañado con una fotografía con el alcalde de Cuajimalpa.

Convocan a viaje masivo en cierre de precampaña

Simpatizantes y militantes de todos los partidos que integran la alianza “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, encabezados por la precandidata única a la gubernatura, Claudia Delgadillo, estarán presentes en el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México. En una rueda de prensa conjunta, con representantes de los partidos Verde, PT, Futuro y Hagamos, la presidenta de Morena en Jalisco, invitó a la militancia a organizarse para acompañar a Sheinbaum.

“Será un evento histórico y estamos ansiosos por compartir este paso fundamental para llegar a un México más fuerte y justo”, dijo Katia Alejandra Castillo. El cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum será el jueves 18 de enero, a las 17:00 horas en el Monumento a la Revolución.

Los representantes de los partidos anunciaron que sus militantes y simpatizantes viajarán de forma masiva y aseguraron que no habrá acarreos con dinero público.

Por otra parte, la dirigencia estatal de Morena anunció que tendrá un nuevo representante ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Se trata de Hamlet García Almaguer y será quien se presente en las sesiones del Consejo General del IEPC, así como de dirigir las decisiones jurídicas en esta materia.

“Acepto con gusto y honor esta designación. Va a ser un proceso con un matiz jurídico importante y estamos en unidad”, dijo Hamlet, quien es vocero de la precampaña de Claudia Delgadillo. Hamlet tomó el lugar de Jaime Hernández, quien estaba presente en la rueda de presa y seguirá apoyando en los temas jurídicos.

