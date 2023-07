La coalición opositora Frente Amplio por México presentó ayer a los 13 aspirantes que competirán en su proceso interno para ser candidatos presidenciales en 2024, por la alianza integrada por el PRI, PAN y PRD.

Entre ellos destacan, por el PAN, la senadora y favorita en las encuestas, Xóchitl Gálvez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, el segundo mejor posicionado.

Por el PRI, están la senadora Beatriz Paredes y el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid; y por el PRD, el ex jefe de Gobierno de Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

También están admitidos al proceso el ex gobernador de Tamulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, investigado por lavado de dinero y delincuencia organizada; el ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola; el ex legislador Jorge Luis Preciado; y el diputado y ex candidato presidencial Gabriel Quadri.

Los aspirantes admitidos de la sociedad civil organizada fueron Israel Rivas, activista que ha denunciado la falta de medicamentos oncológicos; Sergio Iván Torres, presidente de la Red Nacional de Asociaciones Policiales y ex secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula, Puebla; y José Jaime Enrique Félix, ex miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex diputado.

En total, explicaron los miembros del comité organizador del proceso, que 33 personas se postularon para participar, de los que 20 quedaron fuera por no cumplir con los requisitos o presentar los documentos necesarios fuera de tiempo o forma.

A partir del próximo miércoles y hasta el 12 de agosto, deberán reunir 150 mil firmas para pasar a la siguiente fase del proceso.

Tras una serie de foros de debates y encuestas, tres finalistas se medirán en una etapa final cuyo resultado se dirimirá el 3 de septiembre. El primer foro de aspirantes presidenciales del Frente Amplio será el 10 de agosto y realizará en la Ciudad de México, los demás serán regionales.

CT