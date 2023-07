Tras el ofrecimiento del Frente Cívico Nacional para conformar un Gobierno de coalición con Va Por México rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, y luego de que el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, planteara la posibilidad de aceptar una alianza si Xóchitl Gálvez queda como candidata del Frente opositor, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reiteró su rechazo y respondió que “con el PRI ni a la esquina”. Sin embargo, el líder del partido naranja no descartó abrirse al debate con el grupo.

“En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado abiertos al debate. Lo que está fuera de toda discusión es que con el PRI ni a la esquina. Y con el Titanic de la Alianza tampoco”, respondió.

A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, el Frente Cívico Nacional explicó al coordinador del grupo parlamentario naranja en el Senado la importancia de forjar la unión para “enfrentar con éxito al populismo autoritario” el próximo año en las urnas.

El grupo civil señaló que, aunque conocen la negativa del partido naranja de integrarse a un polo opositor, solicitan al senador abrirse al diálogo para intercambiar ideas y exponer argumentos sobre la posible alianza.

En una entrevista para el programa “Tela de Juicio” de la estación Radiorama de Occidente, Clemente Castañeda abrió las posibilidades de una alianza, pues consideró que Xóchitl Gálvez representa una alternativa muy importante.

“Yo creo que sí, creo que Xóchitl como candidata va a representar una alternativa muy importante, la cual Movimiento Ciudadano tendría que discutir. En lo personal, si Xóchitl Gálvez es la candidata, Movimiento Ciudadano tiene que discutir con mucha más amplitud las posibilidades y alternativas de una alianza”.

Se registran Paredes y Aureoles

“Estoy puesta y dispuesta”, dijo Beatriz Paredes Rangel al llegar a registrarse como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. A la Torre Azul, acompañada de Rubén Moreira y otros priistas, arribó para su registro.

En punto de las 13:00 horas de ayer, la senadora Paredes Rangel se registró como aspirante a la candidatura presidencial, ante el Comité organizador del Frente Amplio por México.

La legisladora llegó caminando apoyada de un bastón, al que le llamó “‘bastón de mando’, como le dicen en mi Pueblo”, y arropada de integrantes de su partido quienes le gritaron: “¡Presidente, Presidente!”.

Aureoles se registra

El ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a Xóchitl Gálvez y a Santiago Creel que pidan licencia a su cargo para poder contender con piso parejo por la candidatura presidencial.

Al llegar a su registro ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México, afirmó que si no lo hacen no se verá bien y no habrá congruencia. “Desde que se hizo el anuncio yo propuse que todos los que tienen un cargo pidan licencia”.

Así va la contienda en el frente amplio por méxico

Ya se inscribieron siete aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición; seis declinaron y quedan pendientes dos.

Los inscritos

Xóchitl Gálvez

Beatriz Paredes

Santiago Creel

Enrique de la Madrid

Gabriel Quadri

Silvano Aureoles

Jorge L. Preciado

Los que se bajaron

Lily Téllez

Claudia Ruiz Massieu

Gustavo de Hoyos

Alejandro Murat

José Ángel Gurría

Juan C. Romero

Pendientes

Miguel Ángel Mancera

Ildefonso Guajardo

Noroña pide transparencia de “corcholatas”

Para emparejar la contienda por la candidatura presidencial de Morena, Gerardo Fernández Noroña pidió al líder del partido, Mario Delgado, ordenar a las “corcholatas” que transparenten su gasto en publicidad y retiren los espectaculares, bardas, carteles y otros impresos colocados en todo el país por su equipo antes del 19 de junio.

Nunca voy a hablar mal de Sheinbaum: Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante a encabezar el Frente Amplio Por México, de visita en San Luis Potosí sostuvo que le gustaría que Claudia Sheinbaum fuera su eventual rival en la contienda del próximo año, no obstante, sostuvo que es una mujer a la que respeta y de la cual nunca hablará de forma negativa.

"Los vamos a correr por ineptos", responde Creel

Santiago Creel le dijo al ex canciller Marcelo Ebrard que la oposición correrá al Gobierno actual, encabezado por Morena, por ineptos. Lo anterior, en respuesta a un mensaje que el ex secretario de Relaciones Exteriores posteó en sus redes sociales, donde afirmó que derrotaran cualquier combinación de los partidos conservadores.

