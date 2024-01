El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió el acuerdo entre el PRI y el PAN para la elección en Coahuila de 2023, donde se reparten cargos públicos y de elección popular.

“Es un acuerdo mafioso para repartirse el botín, y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín”, dijo el jefe del Ejecutivo.

En conferencia de prensa, el Mandatario consideró como histórico dicho documento dado a conocer por el presidente nacional del PAN, Marko Cortés. “Lo fantástico, surrealista o descarado es que lo da a conocer el mismo presidente del PAN, le tenemos que agradecer, esto ayuda”.

“El único mafioso es usted”, revira Marko Cortés a AMLO

“Señor Presidente, el único mafioso aquí es usted”, reviró el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, a las críticas contra la oposición de Andrés Manuel López Obrador en el tema de las alianzas y acuerdos entre partidos. El panista dijo que la política debe ser transparente.

Llaman a cerrar filas en el PRI

Tras la expulsión de varios militantes, a quienes calificó de “traidores”, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hizo un llamado a los priistas a cerrar filas para ganar la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso de la Unión.

En un discurso pronunciado ante los integrantes del Consejo Político Nacional, el dirigente tricolor respaldó al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, en el conflicto por el supuesto incumplimiento de los acuerdos con el PAN y advirtió que los líderes de los tres partidos aliados deben actuar con responsabilidad e inteligencia para fortalecer y garantizar la viabilidad de la coalición.

El Universal

Lemus rinde gratitud a MC tras críticas del gobernador contra Álvarez Máynez

El apoyo de Pablo Lemus a la precandidatura presidencial de Jorge Álvarez Máynez es una muestra de gratitud a Movimiento Ciudadano (MC), dijo el alcalde con licencia de Guadalajara. El también precandidato a la gubernatura de Jalisco asistió al registro de Álvarez Máynez para buscar la candidatura por el partido naranja y mostró su apoyo, pese a los cuestionamientos que realizó el gobernador de Jalisco al “destape” de la precandidatura presidencial.

“En mi paso por la política, Movimiento Ciudadano me ha arropado como candidato externo, me ha dado la oportunidad de hacer una trayectoria lejos de los partidos de siempre y por ello les estoy muy agradecido”, dijo Lemus Navarro. “Dicen que nobleza obliga, por eso ayer atendí la invitación que me hizo la dirigencia del partido al registro de Álvarez Máynez como precandidato a la Presidencia de la República”, añadió.

La solidaridad de Lemus al partido surge luego de que el mandatario estatal cuestionó el “destape” de Álvarez Máynez en un video donde bebe cerveza junto con el gobernador de Nuevo León, Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez.

Respeta críticas

Jorge Álvarez Máynez confía en que su campaña como aspirante presidencial por MC revertirá la opinión del gobernador de Jalisco. Confesó que las declaraciones de su compañero emecista lo tomaron por sorpresa, pero las considera como un reto que asumir frente a su compromiso con el proyecto del partido.

CT