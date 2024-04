Claudia Sheinbaum firmó el Pacto por la Primera Infancia, comprometiéndose con 12 acuerdos para garantizar una mejor calidad de vida para la niñez de 0 a 8 años.

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” integrada por Morena, PT y PVEM, se comprometió a disminuir la pobreza y pobreza extrema en la primera infancia, la desnutrición crónica, anemia y sobrepeso en menores de 5 años.

Incrementar la lactancia es parte de los compromisos firmados, así como a lograr que niñas y niños de 1 y 2 años tengan su esquema de vacunación completo.

La aplicación del Tamiz neonatal ha sido un problema en algunas comunidades por la falta de insumos, por lo que también se comprometió a garantizar dicha aplicación e incrementar la cobertura de salud para niños en situación de discapacidad.

El compromiso también lo hizo para incrementar el adecuado desarrollo infantil y para que después de los tres años, la niñez reciba educación preescolar de calidad y para quienes tengan menos de tres años puedan tener acceso a educación inicial.

Con el objetivo de garantizar los derechos civiles y a la identidad de la primera infancia, la candidata también se comprometió a trabajar para que niñas y niños sean inscritos en el registro civil antes de cumplir su primer año de vida.

La promesa de trabajar para mejorar los entornos sociales de este sector de la población, fue parte de los compromisos firmados. Sheinbaum acordó la creación de programas para mejorar las habilidades parentales de padres de niñez menor a seis años, así como avanzar en la erradicación de violencia contra la infancia e incentivar a las personas padres de familia a participar en las actividades de juego en la primera infancia.

La candidata refirió, que la primera infancia no es el futuro de México si no el presente, “Los niños y las niñas, particularmente desde la primera infancia, no son el futuro de México, son el presente, si nosotros no atendemos, protegemos, cuidamos, nutrimos, alimentamos, les damos la posibilidad de jugar y ser felices a los niños y a las niñas, después no tendremos los ciudadanos que necesita nuestro país (…) La primera infancia, los niños y las niñas nacieron para ser felices”.

Claudia Sheinbaum recordó, en el evento realizado por la asociación civil Pacto por la Primera Infancia, que impulsó el desarrollo de las niñas y niños desde en su administración como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y sostuvo que un niño o niña que crece con amor, tiene una vida adulta muy distinta, “Cuando un niño o una niña desde la primera infancia tiene amor, tiene cuidado, tiene protección, entonces hablando de una infancia posterior y de una vida adulta de una manera muy distinta”.

En México hay 20 millones 811 mil 744 de niñeces que tienen de 0 a 9 años según datos del censo del INEGI, por lo que este sector representa una importante parte de la población.

La primera infancia es un concepto que surge de la neurociencia para pugnar por los primeros años de vida de la niñez, según el Centro para el Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, estudios emanados de esta institución sugieren que lo vivido por la niñez en sus primeros años da forma al resto de su vida.

La primera infancia es el periodo que va del nacimiento a los ocho años de edad y constituye un momento único del crecimiento en que el cerebro se desarrolla notablemente según información del IMSS.

La sociedad civil Pacto por las Primeras Infancias, informó que más de dos millones de niños y niñas menores de 6 años están en riesgo de no alcanzar su pleno potencial por no tener completo su esquema de vacunación o vivir en condición de pobreza.

El objetivo del trabajo de esta institución es hacer de la primera infancia una prioridad nacional con el apoyo de 470 organismos entre instancias académicas, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones empresariales de todo el país.

