Este lunes 22 de abril, la candidata a la Presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, firmó el Pacto por la Primera Infancia, integrado por 500 organizaciones, el cual consta de 12 metas para garantizar los derechos de los niños y niñas de México.

Señaló que si no se atiende y protege a la primera infancia, después no se tendrá a los ciudadanos que necesita el país.

En el Papalote Museo del Niño, con más de una decena de padres de familia e infantes, Sheinbaum expuso durante 5 minutos sus propuestas del plan de Gobierno para garantizar los derechos de las y los niños.

"Siempre dije que si no hubiera sido científica, si no estuviera en la política, probablemente me hubiera dedicado a ser maestra de jardín de niños porque siempre tuve una conexión especial con las niñas y niños", fue el primer mensaje que dijo la aspirante presidencial de Morena.

Explicó que sus propuestas una vez en el gobierno, en caso de ganar la Presidencia, son para proteger a los niños, entre ellas se encuentra apoyar a las mujeres desde el embarazo, ya que por falta de información o pobreza se desconoce a que se enfrentaran en este proceso.

También que habrá prevención desde los primeros días de vida, esto incluye tamizajes para conocer si tienen alguna enfermedad, garantizar la vacunación, y seguimiento en los primeros mil días de vida.

"También la educación desde la primera infancia, a veces pensamos que la educación empieza cuando nuestros hijos entran a la primaria y no es cierto, la educación, la estimulación temprana, empieza en los primeros meses", mencionó la candidata.

Sheinbaum explicó que, desde muy pequeños, deben tener la posibilidad de tener una buena alimentación, por se va a recuperar la lactancia materna, "tenemos que insistir en ello".

"Yo tenía una visión cuando entré a la Jefatura de Gobierno y dimos una beca a los niños y niñas y además hice gratuitas las estancias infantiles públicas cuando antes tenían que ser pagadas y esa visión es que las niñas y niñas no son el futuro de México son el presente", dijo.

Agregó: "Si nosotros no atendemos, protegemos, cuidamos, nutrimos, alimentamos (o) les damos la posibilidad de jugar, y ser felices a los niños y niñas, después no tendremos los ciudadanos que necesita nuestro país".

Al finalizar, Sheinbaum lanzó su frase, la cual utiliza en mítines: "Las niñas podemos ser lo que queramos ser, podemos ser ingenierías, bomberas, policías, podemos ser diputadas, senadoras, científicas y presidentas de la República".

Cabe mencionar que el Pacto por la Primera Infancia busca reducir la pobreza en primera infancia; incrementar a 75% la lactancia en la primera hora de vida y a 50% la lactancia materna exclusiva en niñas y niños de 6 meses; lograr que 90% de niñas y niños de 1 y 2 años reciban todas las vacunas que les corresponden.

Aplicar el tamiz neonatal al menos al 90% de las niñas y niños recién nacidos, brindar atención especializada a partir del diagnóstico, e incrementar a 80% la cobertura en educación y servicios de salud para niñas y niños con discapacidad, entre otros.

Álvarez Máynez promete duplicar presupuesto para niños de 0 a 5 años

De llegar a la Presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez prometió que pondrá primero a las niñas y a los niños duplicará, dijo, el presupuesto designado para la primera infancia para que las infancias tengan alimentación garantizada, paz y amor en sus hogares y oportunidades para desarrollar habilidades cognitivas.

"El problema que tenemos ahorita en el país es que, de cada 10 pesos que son de ustedes (los niños), los adultos nos estamos quedando con nueve. Los adultos nos estamos quedando con lo que podría arreglar los parques en donde juegan, las escuelas en donde estudian, lo que podría ser que hubiera medicinas cuando se enferman, que tuvieran desayunos nutritivos en sus escuelas, ese dinero se lo están o nos lo estamos quedando los adultos y lo primero que hay que hacer en la Presidencia es regresarlo, asignarlo, entender que las personas más importantes de este país son ustedes independientemente de que voten o no voten", señaló desde el Papalote Museo del Niño.

Antes de firmar el compromiso con la niñez mexicana, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) dijo a los niños y las niñas asistentes que para él ellos son los ciudadanos más importantes del país, hecho por el que los considera su prioridad.

Acompañado de su esposa y sus dos hijos, Álvarez Máynez adelantó que en unos días lanzará un libro en el que explica a detalle cómo pondrá a las infancias nacionales como una de las causas más importantes de su agenda , pues, inspirado por su hijo Luciano y su hija Constanza, detalló propuestas en beneficio de este sector.

"Mis dos hijos están en la primera infancia y mis hijos tienen vacunación. Luciano va a una escuela en donde juega, tienen una mamá que es experta en alimentación y que los alimenta muy bien y yo quiero lo mismo que quiero para Luciano, para Constanza, para todas las niñas y para todos los niños de México.

"(…) Lo vamos a hacer realidad. Sí se puede. México, es muy grande, tenemos muchas cosas para hacerlo, lo estamos haciendo en donde podemos; en Nuevo León, se está poniendo al niño y a la niña en el centro, igual que en Jalisco y muy pronto va a pasar en todo el país", prometió.

Álvarez Máynez agradeció a los niños y niñas asistentes a este encuentro con candidatos presidenciales por apoyarlo con su campaña al considerar que sus reproducciones de la canción "Presidente Máynez" le sirven de apoyo.

"Yo les agradezco muchísimo porque hay muchas niñas y niños cantando la canción, están atentos a lo que estamos haciendo y, cuando me piden que les grabe un video a las niñas y a los niños, siempre les digo que no se preocupen demasiado por la política, su única tarea ahorita en esta edad y el resto de sus vidas es ser felices".

Xóchitl Gálvez dice que estancias infantiles serán una prioridad para su gobierno

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, afirmó que quiere ser presidenta para garantizar que las niñas y los niños sean felices y vivan sin miedo a la inseguridad y a salir a la calle.

Al suscribir el Pacto por la Primera Infancia, la aspirante de la alianza opositora se comprometió a construir un México sin violencia. "Como presidenta voy a cuidar a todos los niños. Vamos a garantizar que en todos los pueblos del país tengan lo necesario. Que ya no haya violencia. Que podamos salir a las calles en paz. Salir a jugar con nuestros amigos", dijo ante cientos de menores de edad reunidos en el Papalote Museo del Niño.

En su mensaje, Gálvez Ruiz también se comprometió a erradicar la pobreza extrema.

"Yo no solo no quiero que el 40% de las personas vivan en pobreza, o que se quite el 40% de la pobreza extrema. Me comprometo como presidenta a terminar con la pobreza extrema. Esto va a ser algo adicional a lo que se ha puesto. Me comprometo, obviamente, con todos los puntos que aquí hay, que aquí se han puesto. Pero quizá para mí el más importante es que no nos acostumbremos a normalizar la violencia. Que luchemos y trabajemos para que ningún niño sufra de violencia", puntualizó.

Dijo que vale la pena ser presidenta de la República para que las niñas y los niños estén bien, "para que estén felices, para que no tengan miedo de salir a la calle, para que ningún niño en México sufra porque no tiene alimento. Creo que eso es lo más importante que yo quisiera hacer como presidenta".

La candidata opositora garantizó que de ganar las elecciones 2024, todos los niños van a tener sus vacunas y se reabrirán las estancias infantiles cerradas por el actual gobierno.

"Por supuesto que las estancias infantiles van a ser para mí una prioridad. Vamos a regresar las estancias infantiles, no solo en las zonas urbanas, también, y muy importante, en las zonas rurales. Porque origen es destino. A donde más nos tenemos que preocupar por la primera infancia es justamente en esas zonas marginadas", enfatizó.

Xóchitl Gálvez destacó que uno de sus nuevos programas sociales que van a estar en la Constitución tiene que ver con un programa alimentario. "El derecho a alimentarte, el derecho a tener lo mínimo en tu vida, y sabemos que el cerebro de un niño se desarrolla desde que nace y desde que está en el vientre materno. Por eso vamos a cuidar a las mujeres embarazadas", subrayó.

Con la firma del Pacto por la Primera Infancia, la candidata presidencial opositora se comprometió a trabajar por el desarrollo, bienestar y cumplimiento pleno de los derechos de la niñez temprana, con lo que se busca beneficiar a 12.4 millones de niñas y niños de 0 a seis años.

