La alianza Va por México, que integran el PAN, PRI y PRD, perfila tener a su candidato a la Presidencia de la República tres días antes de que Morena lo haga, es decir, el próximo 3 de septiembre.

Los tres partidos acordaron que el 3 y 4 de julio próximos se abrirá el registro de los aspirantes de cada fuerza partidista, quienes no deberán contar con ningún problema legal. Esto es, que no estén en ninguna 3de3, ni que estén acusados por violencia política de género. De acuerdo con fuentes consultadas, un grupo de expertos en materia electoral, como Leonardo Valdés Zurita, María del Carmen Alanís y Jacqueline Peschard, entre otros, vigilarán que no se incurrirá en irregularidades en todas las partes del proceso.

Entre los acuerdos también destaca la realización de un foro ciudadano (debate) en el que los aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición externarán sus ideas, mientras que el 11 de agosto se organizará una encuesta nacional y tres días después se definirán a los tres aspirantes mejor posicionados de ese sondeo para pasar a la segunda etapa.

En ésta se realizarán cinco foros regionales, uno por circunscripción. Para finales de agosto, se efectuará una segunda encuesta y el 3 de septiembre el último sondeo de opinión para el que se instalarán casillas en 300 distritos y podrá participar todo aquel que previamente se haya registrado en un padrón.

El que tenga mejor promedio de la encuesta (mitad de los puntos) y de la elección (50%), será quien encabece el frente opositor, que competirá contra la corcholata de Morena en 2024. Ayer, el PAN realizó su Consejo Político Nacional a puerta cerrada para definir el método para la designación de abanderado presidencial de la oposición, en el que sólo se tuvo un voto en contra, el de Juan Antonio García Villa.

El líder nacional del albiazul, Marko Cortés, dijo que obtuvo el respaldo del Consejo Nacional para adoptar las reglas con las que la alianza Va por México elija al abanderado de la oposición. En ese encuentro, el albiazul aprobó que el partido realice consultas ciudadanas con otras fuerzas políticas con ese fin.

Desde el pasado miércoles, se adelantó que los partidos de Va por México conformaron un modelo híbrido para elegir a su abanderado a la Presidencia de la República, con la recolección de firmas, encuestas, debates y una elección primaria con votación entre simpatizantes.

FS