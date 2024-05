Desde Manzanillo, Colima, el candidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, J orge Álvarez Máynez retomó sus actividades de campaña con un minuto de silencio en respeto y conmemoración a las víctimas fatales y sobrevivientes de la tragedia en San Pedro Garza García, Nuevo León, durante el cierre de campaña de Lorenia Canavati.



El abanderado presidencial del partido naranja agradeció nuevamente a los servicios de rescate, seguridad y médicos por su heroica labor en la ayuda oportuna a los afectados por el incidente y aseguró que, pese a la guerra sucia que se desató en su contra por el accidente, él continuará con las labores para alcanzar su aspiración presidencial.

"Antes de darles el mensaje, vengo a compartirles que nos acompañen todos a que les dediquemos un minuto de silencio a las personas que estuvieron presentes en el evento de San Pedro Garza García hace tres días, donde nueve personas inocentes perdieron la vida debido a un a una micro ráfaga que vino del cielo, que destruyó el escenario en el que estábamos y que en unos cuantos segundos cambió la vida de personas que estaban ahí para apoyarnos y para un concierto que habíamos preparado.



"Les pido un aplauso que sea para todas las personas que están ayudando a las personas lesionadas, que están sufriendo, porque las tragedias sirven para conocer lo mejor de los seres humanos de las personas tenemos mucha gente en este país valiente paramédicas, paramédicos, enfermeras, enfermeros, doctoras y doctores que pasaron estos días sin dormir, rescatando gente", expresó Álvarez Máynez.



Arropado por la fuerza "fosfo, fosfo" colimeña, el político zacatecano nuevamente expuso que, derivado de la tragedia, personajes políticos y figuras públicas de la oposición sacaron "lo peor" de sí mismos y hasta le desearon la muerte a él.



"No importa lo doloroso que sea, fue una oportunidad para exhibir su verdadero rostro y a ellos también. Yo estoy aquí para agradecer a los del PRI, del PAN, que todavía estábamos ahí en el evento, todavía estaban los paramédicos subiendo a las personas lesionadas a las ambulancias y ya estaba el expresidente Felipe Calderón tuiteando para lucrar los voceros del PRI, del PAN que nada más les faltó decir: '¿Por qué Jorge se salvó?', '¿Por qué no se murió de una buena vez por todas ahí en el evento?'", cuestionó.



Dijo que, a diferencia de ellos, Movimiento Ciudadano se deslizará hasta las elecciones del próximo 2 de junio con una estrategia limpia, que no se sirva de tragedias, ofensas o acusaciones para descalificar a sus oponentes.



Asimismo, el exlíder de la bancada naranja respondió a Felipe Calderón y a quienes lo ofendieron que él no devolverá los insultos. En cambio, apuntó desde uno de los estados más violentos del país, que corregirá las estrategias de seguridad que llevaron a México a un baño de sangre y "fueron originadas por los gobiernos del PRI y del PAN".

Reanudamos campaña. Y lo hacemos con un mensaje muy claro: pic.twitter.com/LP4A8bAYJT — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) May 25, 2024

"Me ha dolido mucho lo que han causado sus decisiones (del PRIAN). Me duele mucho que estados como Colima estén sumergidos en el dolor, en la tragedia permanente que causó una guerra que inició justamente ese miserable expresidente (Felipe Calderón), pero nunca le he deseado nada malo a él ni a su familia porque la salida la solución para el país nunca será la venganza, nunca será la polarización, nunca será el encono, el odio, el rencor que ellos han sembrado y que es lo único que saben hacer.



"Haga lo que haga en los próximos días van a intensificar la guerra (…) pero esa es la enorme diferencia que hay, en ningún escenario y en ninguna circunstancia yo deseo que esas personas, que son adversarios políticos, sientan dolor, en ningún escenario y en ninguna circunstancia les deseo que sean así porque esa no es la solución para eso no es para lo que uno hace política", dijo.



