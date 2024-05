En su evento de clausura de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Morena-PT-PVEM, afirmó que el próximo 2 de junio "una vez más vamos a hacer historia" y se comprometió a no decepcionar a sus seguidores.

"Desde aquí lo decimos con fuerza y emoción: ¡Del Zócalo a la victoria! (...) gracias, gracias y gracias por tanto", destacando que 3 millones de personas se congregaron en asambleas en los 32 estados de México, cubriendo una distancia total de 110 mil kilómetros.

"El amor que he recibido me compromete aún más, y les digo que no les voy a defraudar", aseguró la candidata presidencial.

Sheinbaum afirmó que tras 36 años, el modelo neoliberal ha llegado a su fin, pues se ha evidenciado su falsa premisa de que todo puede ser tratado como mercancía. Además, señaló que el pueblo mexicano no desea volver al pasado caracterizado por fraudes electorales, compra de votos y guerra.

En ese sentido, Sheinbaum destacó que ahora México ha cambiado en estos seis años con el "humanismo mexicano dando justicia social al que menos tiene".

"Somos de los países tasa de desempleo, aumento el salario mínimo y medio, y contamos con proyectos estratégicos, ¿Funciona la transformación? México es respetado en el mundo, (...) la cuarta transformación ha levantado el ánimo nacional, nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanos y mexicanos y tenemos la certeza además de ser una potencia cultural y se dirige a ser una potencia del cuidado animal y de la protección del medio ambiente".

Sheinbaum destacó que el proyecto de la cuarta transformación tiene como pilar la defensa de la democracia, refutando así las críticas de la oposición que intentan cuestionarlo. Afirmó que la democracia es un principio fundamental de la cuarta transformación.

"Es importante decirle a México y al mundo que la democracia se fortalece con el proyecto de la transformación", y criticó que la derecha presuntamente defiende la verdad, pero que no es así.

Sheinbaum mencionó que, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha puesto los cimientos de la transformación, pero que hoy convoca para el segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de México.

¿Quiénes acompañaron a Sheinbaum en su cierre de campaña?

En el templete la acompañó Clara Brugada, candidata a la jefatura de Gobierno de la CDMX, así como los y las candidatas a gubernaturas, candidaturas al Senado, entre las que destaca: Rocío Nahle, Alma Alcaraz, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy, Manuel Velasco.

Además, llegaron las denominadas corcholatas presidenciales: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña.

"Hasta el día de la toma de posesión el 1 de octubre, nos dedicaremos a elaborar el plan de nación 2024", dijo Claudia Sheinbaum.

MF