Ocho días después de su destape como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez cerró su precampaña en la Explanada Cultural de Monterrey, en Nuevo León, con la promesa de que su proyecto le dará la vuelta a las actuales preferencias electorales rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio.

Cobijado por el ala fuerte del partido naranja en el norte del país, el ex coordinador de campaña de Samuel García aseguró a sus simpatizantes que, de confiar en él para dirigir el destino del país, su equipo replicará lo mejor del modelo "del nuevo" Nuevo León en la República mexicana.

"La vieja política pensó que, sacando de la contienda a Samuel García, Movimiento Ciudadano no iba a estar en la boleta presidencial, pero no nos conoce, no sabe de qué estamos hechos y no conoce a las miles de personas que han encendido las redes con el 'fosfo, fosfo'. No conocen a la generación que por ningún motivo va a aceptar que regresemos al México del pasado", dijo el zacatecano al inicio de su discurso.

Al ritmo de: "na, na, na, na, na", Álvarez Máynez celebró que, para su primer aparición pública como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, le acompañaran Dante Delgado, presidente nacional del partido; Samuel García, gobernador de Nuevo León; Mariana Rodríguez Cantú, precandidata por la alcaldía de Nuevo León; Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey y Salomón Chertorivski, precandidato por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

"Se metieron con la generación equivocada", dijeron a una sola voz, Álvarez Máynez y Mariana Rodríguez Cantú, a quien señaló como piedra angular de su proyecto de nación que tiene como eje central a las mujeres, jóvenes y niños en situación vulnerable.

Además de darle prioridad a este sector, el zacatecano planteó que endurecerá las medidas de seguridad en todo el país con la implementación de un modelo similar al de Nuevo León para que los mexicanos no tengan miedo de salir a la calle como sucede hoy.

Que el país dejará de ser un infierno para las mujeres, a quienes protegerá de la violencia de género; que buscará a los desaparecidos del país y que hará sentir "un infierno en vida" a los grupos criminales que hoy imponen su autoridad con el cobro de piso.

"Le vamos a quitar a la delincuencia de las manos el país, en "el nuevo" México no habrá derecho de piso y no vamos a normalizar que haya mujeres desaparecidas. Los gobiernos se van a dedicar a encontrarlas y a los delincuentes los vamos a hacer que sientan el infierno en vida", garantizó.

Aunque la ruptura con el Grupo Jalisco aún no cicatriza, Álvarez Máynez enalteció el trabajo que que el gobernador del estado de esa entidad, ha hecho por la movilidad, seguridad, economía y bienestar de la localidad.

"No es casualidad que los estados que más prosperidad más crecimiento económica tienen son Nuevo León y Jalisco", indicó.

Aseguró que entre los estados con mayor crecimiento económico está Nuevo León, pero de nada sirve si "respiran un aire envenenado", por lo que aseguró que "la refinería de Cadereyta tiene los días contados".

Máynez se lanzó contra "el corrupto dirigente del PAN (Marko Cortés) por publicar el contrato con el que quería extorsionar al gobernador de Coahuila [...] Al delincuente dirigente del PRI (Alito Moreno) por nombrar al personaje más impresentable de NL como coordinador de las campañas federales. Gracias por quitarse la máscara", arremetió.

