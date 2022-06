Elecciones 2022: Con manzanas, Noroña explica "fracaso" de opositores en los comicios

Con clases de aritmética e incluso usando manzanas, legisladores del PT y Morena se jactaron en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del triunfo electoral en cuatro de los seis estados que celebraron elecciones el pasado domingo, ello frente a las acusaciones de panistas y priistas del uso de recursos públicos y el apoyo del crimen organizado para ganar estados como Tamaulipas.

"México fue víctima de una narcoelección. Sí, una elección en las que el crimen organizado mete las manos y elige a qué candidatos poner"

Gerardo Fernández Noroña subió a tribuna, se autonombró "doctor" y con manzanas sobre el atril apuntó: "Con manzanitas, tenían seis y perdieron las cuatro más grandes, cómo es que ganaron, qué ganaron, porque además les ganamos las seis, hicieron fraude electoral, violencia bárbara en Durango, en Aguascalientes y en Tamaulipas y a pesar de toda su violencia, el pueblo de Tamaulipas salió y los borró electoralmente del mapa".

Durante un debate pactado, en donde al inicio de la sesión la presidenta de la Mesa Directiva de la Permanente, Olga Sánchez Cordero, exhortó a los legisladores a no caer en ofensas, injurias y descalificaciones, el petista dijo que la oposición no puede hablar de un triunfo cuando de seis gubernaturas (manzanas) sólo se quedaron con dos. "No pueden decir que hay tiro en 2024".

Paulo Martínez López, diputado federal del PAN, respondió al legislador del PT y lo cuestionó qué se siente ser "la muñeca fea" de la Cuarta Transformación, porque "si de aritmética hablamos, el PT podría perder el registro en cuatro estados, donde no logró obtener el tres por ciento de la votación".

Literal. Con manzanas, Fernández Noroña explica a la oposición por qué fueron los perdedores el domingo pasado. pic.twitter.com/VdvOUURHZ9 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 8, 2022

De inmediato, Fernández Noroña respondió al blanquiazul y lo acusó de "machista", por referirse al PT como una "muñeca", por lo que le recomendó tomar un curso de igualdad de género.

Eduardo Zarzosa, diputado del PRI, expuso que a Morena le salieron mal las cuentas, pues no ganaron las seis gubernaturas como lo habían anticipado, por lo que, dijo, deberían aplicar el método de las manzanas para saber que no triunfaron.

La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, dijo que la oposición frenó el "carro completo" o seis de seis que vaticinaba Morena el 5 de junio, ello a pesar de que usaron y abusaron de los programas sociales para amenazar a la gente, pero ni eso les funcionó.

"México fue víctima de una narcoelección. Sí, una elección en las que el crimen organizado mete las manos y elige a qué candidatos poner para que cumpla en sus fines ilícitos", apuntó.

Noé Fernando Castañón, de Movimiento Ciudadano, dijo que su partido ha crecido exponencialmente y ha permitido que su presencia sea visualizada por las coaliciones que refiere -tradicionales- encabezadas por Morena por un lado y por el otro la que encabezan el PRI-PAN y PRD.

JM