La próxima elección del Poder Judicial ha sido declarada como un proceso extraordinario, lo que ha generado dudas entre la ciudadanía respecto a si el 1 de junio se considerará un día de descanso obligatorio. La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en su artículo 74 que son días de descanso obligatorio “el que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral”.

¿Por qué no habrá descanso obligatorio el 1 de junio?

Aunque el 1 de junio no figura como día de descanso obligatorio en el calendario laboral general, la LFT contempla esta posibilidad cuando se celebran elecciones ordinarias. Como la elección judicial es un proceso extraordinario a nivel federal, no aplica en la mayoría del país. No obstante, existen dos excepciones importantes donde sí habrá descanso, aunque no por la Elección Judicial 2025.

En cualquier caso, es importante señalar que, los empleadores deben permitir a sus trabajadores salir a votar, como lo establece la legislación vigente en materia laboral y electoral.

¿Por qué habrá descanso obligatorio en estos estados?

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, en Veracruz y Durango el 1 de junio sí será un día de descanso obligatorio, ya que en estas entidades se celebrarán elecciones locales, además de la elección judicial federal. Es decir, se trata de comicios ordinarios a nivel estatal, lo cual sí cumple con los requisitos establecidos en la LFT para considerarse día inhábil.

En consecuencia, las personas trabajadoras que residan en estos dos estados y laboren ese día deberán recibir el pago correspondiente a un día feriado: prima dominical más pago doble por la jornada.

