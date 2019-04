Elba Esther Gordillo confirma que buscará dirigencia del SNTE

La ex presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, confirmó su intención de buscar la presidencia del sindicato y dijo que no buscará ningún conflicto con el gobierno.

"Sed de venganza no la tengo, palabra de honor que no, lo que debemos tener es sed de justicia y de legalidad. Yo sentí mi derecho, legal y legítimo, al ser exonerada, de llegar a la presidencia del sindicato cuando haya una elección libre, con voto secreto y directo y universal", dijo al participar en el segundo Encuentro Nacional de Jóvenes de Maestros por México en Cholula, Puebla.

Agregó que los que ahora están en el sindicato "no sirven para nada; son mediocres y pequeños", y señaló que a través de Maestros por México se buscará un relevo generacional.

Adelantó, "no queremos ningún pleito con ningún gobierno, cuarta, quinta o décima transformación, mi respeto al señor Presidente, pero zapatero a tus zapatos, respeto a la autonomía sindical".

Gordillo Morales dijo que buscará la presidencia del SNTE al señalar que, "tenemos lo más importante: la decisión de dar la pelea y la vamos a ganar por una razón elemental: porque no hay de otra", dijo.

"No se preocupen tanto por las fotos, ¿saben cuándo debemos tomarnos las fotos? El día que ganemos. Mujeres, hombres, ¡a la pelea!", expresó.

"Reformita!, la de López Obrador

Calificó de "reformita" la propuesta que impulsa la administración de Andrés Manuel López Obrador para reformar al artículo tercero constitucional. Criticó la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y dijo que el SNTE debe opinar sobre la materia de trabajo.

Recordó que fue el Sindicato el que promovió que se sometieran a concurso el 50% de las plazas docentes, y que fue ella quien promovió la creación del INEE porque se necesitaba evaluar la educación y la manera en la que se estaba utilizando el presupuesto; y lamentó que con la nueva reforma educativa que busca el gobierno federal, el sindicato no pueda participar en los mecanismos para la entrega de plazas.

"Reclaman que la CNTE está en una posición intransigente, quizás sean los únicos que están haciendo algo, porque los demás están esperando que lo haga el buen gobierno y la cuarta transformación y ni siquiera, ¿eh? porque la cuarta transformación no es la reforma que esperábamos", dijo.

"Casi 40 años de defender la educación pública y darle el nivel de excelencia en algunos aspectos, y todo para atrás por la falta de atención. Nos hablan de democracia sindical y nos vienen con un decálogo. Quieren que los dirigentes sean electos por voto secreto, directo y universal. Les tomamos la palabra pero democracia también es nuestro derecho como trabajadores a opinar sobre la materia de trabajo. Vamos por el voto secreto, directo y universal pero también vamos por opinar sobre la materia de trabajo. No podemos renunciar a ser defensores de la educación básica", señaló.

En un mensaje de casi 47 minutos, dijo que la creación de su partido político, las Redes Sociales Progresistas se buscará que al interior del SNTE haya una libre militancia partidista, y que, "ningún trabajador de la educación volverá a ser correa de transmisión de ningún partido. Sí se va a armar un partido, pero por voluntad propia y el que quiera bueno, el que no, no. Hacemos política y necesitamos un instrumento porque ni nos quieren unos, ni nos quieren los otros. Aquí no hay morenitos, ni güeritos, ni tricolores. Ni maíz que nos alineamos, cuántos somos, que el peso específico se haga valer".

IM