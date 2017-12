El equipo que quiere llegar a la presidencia con Meade

El equipo de trabajo del hoy precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, sin duda estará conformado por los cercanos al ex funcionario federal, quienes tienen la misma preparación académica y son definidos como tecnócratas, consideraron politólogos.

Actualmente, Meade Kuribreña ultima los detalles de su equipo de trabajo para la precampaña que iniciará el 14 de diciembre próximo y para la posterior campaña presidencial a partir de marzo de 2018.

"Por la información que hoy se conoce, se determina que desde agosto pasado estaba tomada la decisión de que fuera José Antonio Meade; se presume que desde agosto el Presidente Enrique Peña Nieto le informó a Meade que sería él, porque comenzaron los movimientos de personas cercanas al hoy precandidato a puestos clave de la Secretaría de Hacienda", consideró el politólogo José Fernández Santillán.

El catedrático de la UNAM afirmó que los egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y muy cercanos a Meade comenzaron a desplazar a los funcionarios de la Administración Pública Federal, sobre todo para el manejo del dinero.

Una parte importante, señaló, es el trato que se va a tener con los gobernadores del PRI, porque sin ellos no se gana. "No hay política sin dinero y los cambios comenzaron a reflejar que los fieles a Meade comenzaron a ocupar puestos clave. Quienes ganaron la pugna interna del PRI y que se refleja en la Administración Pública Federal, son los tecnócratas, no los priistas", comentó el especialista.

Subrayó que la derrota del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien no alcanzó la candidatura presidencial, refleja que los políticos no necesariamente ocuparán los puestos: "Es un poco la línea salinista que ha continuado, se ha expandido y en la que se ve a los tecnócratas ganar terreno en los puestos de la Federación", añadió.

"Lo que deberá hacer para ganar es sumar adhesiones de los priistas y con ello tratar de convencer a la ciudadanía"

Fernández Santillán aseveró que es casi seguro que con Meade se verá a un equipo con menos políticos, sobre todo si se toma en cuenta que no es militante priista, sino simpatizante. "Lo que deberá hacer para ganar, porque el triunfo hoy no es seguro, es sumar adhesiones de los priistas y con ello tratar de convencer a la ciudadanía", señaló.

El politólogo Édgar Ortiz opinó que seguramente Meade tendrá un equipo más técnico que político, sobre todo por su origen no priista. "Es lógico que eso ocurra, José Antonio Meade no es un priista y sí es un técnico en la aplicación de políticas públicas", dijo.

Ortiz destacó, sin embargo, que será necesaria la presencia de políticos que ayuden a negociar, incluso dentro del mismo partido.

Por su parte, Vidal Romero, politólogo del ITAM, explicó que es necesario esperar a que se den los procesos, ya que por ahora se verá la etapa de precampaña, en la cual será necesario acercarse y convencer a los priistas. "Obviamente tiene a su equipo cercano, con quienes trabajado y seguramente seguirá con ellos, pero no necesariamente desde la primera etapa, que es la precampaña", indicó. Romero mencionó que el equipo con el que Meade decida trabajar en la precampaña deberá ser estratégico para poder enfrentar a los candidatos presidenciales a partir de marzo del próximo año.

La precampaña de José Antonio Meade ya cuenta, por lo pronto, con un coordinador: Aurelio Nuño, quien dejó la Secretaría de Educación Pública y es un personaje cercano al Presidente Enrique Peña Nieto. Meade Kuribreña aún no define públicamente su equipo; sin embargo, sí son conocidos los nombres de sus allegados, quienes han colaborado muy de cerca con él. La gran mayoría son egresados también del ITAM y han hecho carrera pública al lado del ex titular de la Secretaría de Hacienda.

Vanessa Rubio es subsecretaria de Hacienda y muy cercana colaboradora de Meade Kuribreña; están también, de la misma dependencia, Julio César Guerrero, es hijo del Contralor del INE, Gregorio Guerrero Emilio Suárez; Tomás Trueba, y Arturo Téllez (SAT). Se definen también como cercanos: Mario Zamora; Virgilio Andrade, de Bansefi; Abraham Zamora, de SRE; Jaime González, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entre otros.

