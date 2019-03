El PAN pedirá la remoción de Muñoz Ledo ante bloqueos

El Partido Acción Nacional (PAN) dijo que México está frente a un Estado fallido y a un Estado de excepción, pues una de las dos Cámaras del Congreso no está cumpliendo con su deber por los acuerdos entre Morena y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"Es preocupante la falta de aplicación del Estado de Derecho, y por eso es que el grupo parlamentario de Acción Nacional, tomará varias acciones"

En conferencia de prensa, el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, cumplir con el mandato constitucional de sesionar dos veces a la semana, ya que es la primera ocasión en la época moderna de México, que el recinto legislativo no ha sesionado por dos semanas consecutivas.

"Es preocupante la falta de aplicación del Estado de Derecho, y por eso es que el grupo parlamentario de Acción Nacional, tomará varias acciones. Nosotros hoy decimos con total claridad que la falta de aplicación del Estado de Derecho, que la falta de determinación, que los acuerdos entre Morena y la CNTE no pueden obstruir el trabajo del Poder Legislativo. No estamos de acuerdo en que el gobierno (federal) consienta de manera acordada que hoy tengamos un Poder Legislativo que no puede trabajar", expresó.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, externó que solicitarán la remoción de Muñoz Ledo, porque el artículo 61 constitucional, señala con toda claridad como obligación unipersonal que el presidente de la Mesa Directiva debe proveer lo necesario para la inviolabilidad del recinto y el ejercicio de las funciones de los propios legisladores.

"Hay otras acciones que vamos a evaluar con el resto de los grupos parlamentarios. Lo que no podemos permitir es esta inacción", aseguró.

JM