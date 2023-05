"La Reina del Pacífico" reveló detalles sobre las personas con las que convivió alguna vez. Sandra Ávila Beeltrán dijo que está en contra del narcotráfico debido a que ha perdido a familiares y sufrió el secuestro de su hijo.

La mujer habló de "El Mayo" Zambada y compartió lo que, según ella, le ayuda a mantenerse alejado de las autoridades, pues nunca ha sido capturado uno de los jefes principales del Cártel de Sinaloa.

Cómo logra esconderse “El Mayo”

"La Reina del Pacífico" al ser cuestionada sobre si el capo se enamoró de ella dijo que no, pues es su compadre: “Cómo se va a enamorar de mí”, dijo Ávila Beltrán a la periodista Adela Micha.

Dicha comunicadora le cuestionó a "La Reina del Pacífico" el tiempo que lleva escondido "El Mayo" Zambada: “¿Qué?, 30 años” reaccionó Sandra Ávila y le cuestionó de vuelta a la entrevistadora: “¿Cómo crees?” y posteriormente en su rostro se dibujó una sonrisa.

“Es su hábitat, es su medio, ellos están acostumbrados al monte, a la sierra”, ante dicha respuesta Adela Micha dijo que pensaría que "La Reina del Pacífico" diría que con la protección por parte de las autoridades, pero ante este escenario, Ávila Beltrán solo sonrió, sin confirmar o negar lo anterior.

Sobre el mismo tema, la entrevistadora insistió: ¿Por qué alguien quisiera vivir 30 años en el monte, para qu quiere acumular tanto dinero, para vivir escondido?. “No, tiene familia, tiene hijos, tiene nietos y quiere una vida buena para sus hijos y nietos”, respondió ´"La Reina del Pacífico".

Además calificó al capo como un líder nato: “Es un líder, tiene que ayudar a su gente, sacrificarse”, fueron las declaraciones de Sandra Ávila. La mujer dijo que desconoce si "El Mayo" sigue operando, pues tiene mucho tiempo que no lo ve.

"La Reina del Pacífico" fue acusada de manejar las finanzas del Cártel de Sinaloa, así como de organizar una operación para traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, fue detenida en un centro comercial al sur de la capital mexicana.

Otras confesiones

Fue en la entrega anterior de Solo con Adela, que se transmite a través de la plataforma YouTube, que Sandra Ávila Beltrán dijo que sufrió debido a que sus maridos le habían dejado dinero.

“No estoy a favor del narcotráfico y mucho menos de la violencia porque si alguien ha sufrido soy yo. Perder a dos personas, perder un hermano, que me secuestren a un hijo... y no me lo secuestraron porque yo debiera algo, porque yo hiciera algo ¿sabes por qué me lo secuestraron? Porque tenía dos maridos que me habían dejado dinero y sabían que tenía dinero y por eso me lo secuestraron. ¿Te parece justo?”, fueron las declaraciones de "La Reina del Pacífico".

Agregó que el secuestro de su hijo no fue responsabilidad del crimen organizado que al parecer buscaban vengarse de ella por algún tipo de tema relacionado al narco, sino que fueron políticos que, además de su papel de funcionarios públicos, también se dedicaban al secuestro.

Luego de que su hijo fue rescatado, Sandra Ávila Beltrán huía de las autoridades a través de evitar hacer viajes por avión, por lo que se movía a través de carreteras hasta que fue capturada en el año 2007. La mujer ha dicho que lo que deja el mundo del narcotráfico es: “Mucho dolor, mucha tristeza”.

CR