Ismael "El Mayo" Zambada el nombre que durante las últimas semanas ha inundado los medios de comunicación, pero no siempre fue así. En algún, momento, el capo se mantuvo bajo el anonimato y fue una periodista, según declara, quien descubrió su nombre.

En el marco de la polémica carta que mandó Ismael "El Mayo" Zambada en la que dijo que tendría una reunión con el gobernador morenista Rubén Rocha Moya, la senadora Lilly Téllez contó cómo hace 25 años descubrió el nombre del líder del Cártel de Sinaloa .

En el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, la senadora de Acción Nacional y periodista relató que entre 1988 y 1989 trabajaba en una investigación sobre una casa del cártel de los Arellano Félix en Ensenada, Baja California.

Indicó que como reportera, quería probar que la propiedad era de ese cártel, "que fue durante al menos 10 años poderosísimo a nivel mundial": "Y en esa investigación fui a Tijuana, a Guadalajara, a Culiacán, a Badiraguato y a Los Ángeles porque los prestanombres tenían una red de, siguiendo la pista el negocio, una red de negocios (...)".

"En el transcurso de esa investigación, cuando fui a Culiacán y a Badiraguato para recopilar testimonios y conseguir más datos, me apareció alguien. Algunas personas me mencionaron a un tal ‘Mayo’ Zambada, digo un tal ‘Mayo’ Zambada porque en aquel momento su nombre no era del dominio público. A mí me llamó la atención porque no es un nombre, el apellido es muy particular, Zambada", comentó.

Recordó que tomó nota en su libreta de reportera y personas le relataron los lugares donde "este señor Zambada" lavaba dinero, como lecherías y otros negocios que alcanzó a grabar, aunque en ese momento dejó los datos para un futuro reportaje porque estaba enfocada a la casa de los Arellano Félix.

“Cuando regresé a México con mi información y en la elaboración del reportaje, di esta información a la Procuraduría General de la República, y ahí me dijeron que ese señor, ‘Mayo’ Zambada, efectivamente era un delincuente que sí tenían ubicadas las autoridades, pero recalco: no había conocimiento público de ese nombre. Ni tenía la fama, en fin”.

“Después, en el año 2000, yo presentando otro trabajo periodístico, me vi obligada a revelar ese nombre, me vi obligada por una presión del Gobierno de la Ciudad de México y dije públicamente que yo estaba investigando al ‘Mayo’ Zambada, esto fue en el 2000, hace 24 años”.

"Después vino mi atentado y ya no, la información que tenía yo la dejé en un cajón y ya no la presenté, hasta ahí quedó, pero tengo muy claro que yo fui la primera reportera que dije ese nombre en público, ahora 24 años está encerrado en Estados Unidos. Ya después su nombre se hizo muy público, se hizo muy famoso" , relató Lilly Téllez.

Agregó que a raíz del atentado armado que sufrió, ya no siguió investigando a Zambada .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA