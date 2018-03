El INE “baja” spot de Tatiana Clouthier, coordinadora de López Obrador

Por unanimidad, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó bajar el promocional de televisión donde aparece la coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, pues es precandidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a diputada federal y su aparición podría vulnerar la equidad en la contienda.

Los consejeros ordenaron a Morena sustituir el mensaje pues en periodo de intercampañas los mensajes deben ser genéricos, sin nombres, imágenes o voz de precandidatos o candidatos a cargos de elección popular en la propaganda.

El promo de radio se dejó al aire pues ahí solo se oye la voz pero no se identifica a Clouthier, no se desprende un llamado al voto en favor o en contra de persona o partido político alguno o la presentación de alguna plataforma electoral, por lo que su difusión no pone en riesgo algún principio del proceso electoral.

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña –quien tiene voz pero no voto- propuso que sólo se ordenara el retiro en la pauta local de Sinaloa y Sonora, circunscripción donde la coordinadora es pre candidata, pero la propuesta no se avaló.

JB.