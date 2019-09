El Gobierno de la Ciudad de México rechaza Alerta de Género

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a cargo de Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra de la decisión de un juez federal que ordenó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretar la Alerta de Violencia de Género en la capital del país.

Argumentaron que la solicitud está basada en acciones de la pasada administración de Miguel Ángel Mancera, por lo que hizo un llamado a que se analice y modifique el protocolo de la alerta. “La pertinencia de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género de la Ciudad de México no puede basarse en los resultados y al entorno del régimen anterior”, indicó el Gobierno capitalino.

El pasado 13 de septiembre, el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ordenó a la Conavim decretar la alerta por diversas irregularidades.

La administración de Claudia Sheinbaum, como parte de su posicionamiento para no declararla, apunta que en otras entidades ya se decretó y no ha tenido resultados positivos. “Siempre hemos sostenido que la alerta en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado no ha tenido los resultados esperados; que el fondo es realizar las acciones necesarias para disminuir la violencia de género y no la declaratoria per se. En fechas recientes, la propia titular de la Conavim ha planteado que es necesario redefinir el mecanismo”.