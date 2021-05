El Gobierno de Trump frenó pesquisas de lavado de dinero

De 2012 a 2017, las autoridades de Estados Unidos (EU) desentrañaron una red de lavado de dinero que implicaba a empresarios y autoridades mexicanas, quienes a través de una bien elaborada estrategia trasladaron dinero obtenido de los contribuyentes de este país a cuentas de EU.

El reportero Jason Butch realizó una revisión a los registros judiciales en Texas, Estado en donde llegaron a parar al menos 100 millones de dólares que se invirtieron en condominios, casas, terrenos, automóviles, aviones, y otras bienes raíces. Sin embargo, desde que inició la administración de Donald Trump, las pesquisas se detuvieron.

La investigación es parte de Reporting the Border, un proyecto del International Center for Journalists en asociación con el Border Center for Journalists and Bloggers, y fue producida en asociación con Type Investigations.

En ella se revelan nombres como el de Luis Carlos Castillo Cervantes, alias “El Dragón” o “El Rey de los Dragones”, apodos que debe a su licencia exclusiva para arrendar equipos de pavimentación de carreteras, y que arrojan oscuras nubes de humo cuando se echan a andar.

La estrategia en la que se señala a este empresario involucra sobornos a políticos de alto nivel en Entidades como Aguascalientes, Coahuila, Veracruz y Tamaulipas. A ellos regalaba dinero para trabajar con los gobiernos, de tal forma que se inflara el valor de sus contratos.

La ruta del lavado de dinero involucra además al empresario Guillermo Flores Cordero y al Banco Inter National, del Sur de Texas, y funcionaba más o menos así: si los empresarios recibían en México 10 millones de pesos en sobornos, éstos se depositarían a cuentas bancarias de sus negocios legales.

Sin embargo, desde allí ese dinero se transferiría a otras cuentas en EU, y entonces se volvía a depositar, menos un “recorte” de 10 por ciento. Ya con el dinero en el otro país, éste se usaba para comprar casas o terrenos que luego eran vendidos y la ganancia regresaba, completamente legal, al sistema bancario.

EN MÉXICO

Los señalados

“Siguiendo la ruta del dinero” señala a nombres como el ex tesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal; el hijo del ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, el ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, y Humberto Moreira.

JL