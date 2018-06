El "Bronco" convoca a dar el último estirón

El candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, llamó a dar “el último estirón” de cara a la elección del domingo e invitó a la ciudadanía a votar por él mediante un tuit.

“Mucho ha cambiado esta semana. Seguro ustedes también lo notaron. Si conoces a gente que quiere votar por mí, pero todavía cree que no podemos ganar, menciónalos aquí para que vea que sí se puede. ¡Demos el último estirón! #Bronco2018”, compartió en su cuenta de Twitter @JaimeRdzNL.

Mucho a cambiado esta semana. Seguro ustedes también lo notaron. Si conoces a gente que quiere votar por mí pero todavía cree que no podemos ganar, menciónalos aquí para que vea que sí se puede. ¡Demos el último estirón! #Bronco2018 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 24 de junio de 2018

“El Bronco” también agradeció a todas las personas que aportaron a su campaña en busca de la Presidencia. “Gracias a todos los que ya se animaron a aportar a este proyecto independiente. Si todavía faltas tú, anímate, es muy fácil, sólo sigue los pasos de la imagen y estarás siendo parte de una nueva re-evolución. Ayúdame dando RT” (retuit).

Rodríguez Calderón también señaló que hay muchos ciudadanos que no se sienten escuchados y por ello insistió en que deben votar por él. “Hay mucha gente que me escribe y me dice que a ellos no los han encuestado, pero su voto es independiente. Cada vez más mexicanos se convencen. ¿Y tú? Si ya te convenciste, dale RT” (retuit), y pidió ayuda para hacer difusión.

“El Bronco” prepara lo que llamó un cierre de campaña cibernético con el que espera la participación de unas 80 mil personas conectadas en red, específicamente en Facebook y que pretende “llegar, en promedio, a cinco millones de mexicanos”.

FACEBOOK

Cierre cibernético

“El Bronco” afirmó que prepara un cierre de campaña cibernético a través de Facebook Live para el próximo miércoles, último día de campañas electorales marcado por el INE.