El Aspen Institute explora soluciones a problemas del país

Impulsar proyectos que tengan como prioridad el diálogo y buscar soluciones para resolver los problemas del país son los principales objetivos de Aspen Institute México A.C., de acuerdo con Luis Gerardo del Valle, presidente de la asociación.

La marginación y la falta de educación son los problemas a los que se refiere Del Valle, pues al menos la mitad del país vive en pobreza o pobreza extrema, y cinco de cada 10 jóvenes no tienen estudios según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La idea es hacer foros, talleres de liderazgo, seminarios, incluir a la gente, provocar el diálogo y darle, a quienes participan con nosotros, mayores herramientas para que, a través del conocimiento, puedan ayudar a aportar soluciones”, explicó Del Valle.

Que la población se involucre ha sido una de sus metas, pues con esto pretenden reducir los índices de criminalidad, ya que quieren ayudar a que personas en situaciones de riesgo puedan entrar a la vida legítima y a la economía formal, además de evitar que jóvenes se mantengan en el ámbito de la ilegalidad.

Aspen Institute busca tener proyectos en todos los ámbitos con los que trabaja: Salud y Ciencia, Comunicación y Sociedad, Desarrollo Económico y Equidad Justicia y Ética, Energía y Sustentabilidad y Educación, Arte y Cultura. Su presidente indica que, en general, los programas que tienen actualmente son los que faltan en Jalisco, principalmente porque están relacionados al análisis de la educación básica y superior, para proponer soluciones y alternativas y mejorar la calidad.

Además, Luis Gerardo considera que algo de lo más importante que se hace en Jalisco “es colaborar con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) y la Universidad de Guadalajara (UdeG)”.

Por otra parte, aunque la asociación es apartidista, sí colaboran con instituciones gubernamentales para proporcionarles estudios y análisis, ya que “el propósito de Aspen es la inclusión de los distintos sectores de la población y del Gobierno para llevar a cabo los programas que más benefician al país”, detalló Del Valle.

Nuevo presidente

Este año, Aspen Institute tiene un nuevo presidente: Luis Gerardo del Valle, quien considera como objetivos continuar con los programas, por la relevancia en la vida nacional, e iniciar nuevos. “Me siento muy honrado de que el consejo nacional de Aspen Institute me haya elegido como su presidente, estoy entusiasmado por trabajar en todos los proyectos”, dijo.

Próximos retos

El director de la asociación, Enrique Berruga, detalló que uno de los retos en México es elevar el nivel de debate sobre temas complejos, como la inseguridad, para tener una visión más profunda, sobre todo entre quienes pueden tomar decisiones o hacer algo al respecto.

Además, pretenden que este no sea solo un centro de reflexión, sino que, de alguna manera, las buenas prácticas y las mejores propuestas se puedan plasmar en la realidad a través de programas de gobierno, de iniciativa privada o de la sociedad civil. “Que no sea únicamente producir un estudio, presentarlo y ahí cumplimos, sino que siempre haya propuestas, no que nos quedemos en el análisis”, enfatizó Berruga.

Por otra parte, se plantea una visión de las vocaciones en el país, lo que significa que en cada Estado de la República se pueda producir su actividad principal sin forzarlo a que se haga algo para lo que no es bueno: “Por ejemplo, si la vocación de Coahuila es minera, no trates de meter producción de oleaginosas, mejor hay que apostarle más a la capacidad natural del Estado”.

Aunque las metas concretas de este año se clarificarán una vez que se reúna el consejo, algo que tienen claro es que la filial de Aspen en Nuevo León es un proyecto que ya tienen en puerta.