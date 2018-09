Duarte no ha sido inhabilitado en Veracruz, reconoce Transparencia

El gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares no ha sancionado a ex funcionarios de gobiernos priistas, contra quienes hay 450 resoluciones administrativas.

El director general de Transparencia, Anticorrupción de la Contraloría General del Estado de Veracruz, Pedro José Vargas Zarrabal, reconoció que ni siquiera el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa ha sido inhabilitado.

El funcionario estatal explicó que hasta ahora no hay ninguna sentencia firme, porque prácticamente todas fueron impugnadas por los ex servidores públicos involucrados en supuestas irregularidades en el ejercicio de la función pública.

"Se han realizado las investigaciones correspondientes, muchas de ellas están entre trámite, otras están en proceso de impugnación y algunas otras están por causar ejecutoria o estar firmes. No tenemos el dato exacto".

En el caso de Javier Duarte, señaló que los órganos internos de control no han fincado la responsabilidad a Javier Duarte y por lo tanto no tiene en su contra un proceso de inhabilitación.

"No tenemos ninguna sanción de ese tipo para el ex gobernador Javier Duarte; se han realizado las investigaciones, la Fiscalía General puede darles la información correspondiente. La Contraloría apoya las gestiones de la Fiscalía y por parte nuestra no existe el fincamiento de responsabilidad por parte de los órganos internos de control, que son los responsables de la investigación", admitió.

Sobre las denuncias que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra el Gobierno de Veracruz, dijo que aún están pendientes por solventar observaciones en cuentas del Gobierno de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

