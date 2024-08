Tras las advertencias de los embajadores Ken Salazar (Estados Unidos) y Graeme Clark (Canadá) sobre los riesgos de la reforma judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer una “pausa” en su relación con las embajadas de ambos países, afectando al tipo cambiario y la economía nacional.

“La relación continúa, pero ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa”, declaró.

Este nuevo desencuentro del Presidente contra quienes alertan de los peligros de elegir jueces, ministros y magistrados mediante el voto popular, le dio al peso otra jornada de pérdidas respecto al dólar. La moneda nacional despidió la jornada de ayer en 19.79 unidades por dólar y está a unos centavos de quitarle el primer lugar de las divisas más depreciadas del año al peso argentino.

El término “pausa” no es un concepto diplomático formal y sus consecuencias no están claras, aunque AMLO lo ha utilizado en 2022 con España, ante la falta de respuesta a una carta en la que proponía a ese Gobierno disculpas públicas por los crímenes realizados en la Conquista; y con Perú, ante la destitución del entonces presidente Pedro Castillo.

En respuesta, la embajada de EU envió una nota diplomática a la Cancillería en la que reforzó su postura. “Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México”, apuntó la carta difundida por Ken Salazar, “(pero) preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca al Poder Judicial”.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respaldó al Presidente López Obrador por los “comentarios injerencistas de las embajadas de Estados Unidos y Canadá”.

Ken Salazar, quien funge como embajador de EU en México desde septiembre de 2021, ha sostenido más de 50 reuniones con López Obrador, quien llegó a catalogarlo como “un amigo” y un “hombre sensato”.

Sin embargo, la comunicación se ha ido deteriorando ante temas como la reforma judicial, la detención en Texas del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada o la breve interrupción de los envíos de aguacate michoacano por las extorsiones del crimen organizado.

Así se comportó la moneda mexicana frente al dólar en la jornada de ayer.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

Pausa no existe en términos diplomáticos: ex canciller

Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores y actual profesor de la Universidad de Nueva York.

El término “pausa” en la relación entre México con los embajadores de Canadá y Estados Unidos en México no existe en el idioma diplomático, aclaró Jorge Castañeda.

El exfuncionario federal cuestionó sobre a qué se quiso referir el mandatario federal con su comentario:

“Esta idea de la pausa solo existe en la cabeza de López Obrador. No es un término que se utilice o que tenga contenido alguno en el lenguaje diplomático. En principio no existe en el idioma diplomático, entonces nadie sabe muy bien a qué se refiere López Obrador”.

Enumeró las formas que tienen un Estado como el mexicano para expresar su disgusto con el embajador de un país extranjero, por ejemplo, se puede dar una nota verbal, una nota diplomática, puede llamar al embajador a consultas, puede retirar al embajador, puede romper relaciones diplomáticas, pero la pausa como tal no existe.

Jorge Castañeda explicó que estas actitudes de “sombrerazos” como el que intenta aplicar López Obrador es común al final de un sexenio presidencial en México, recordando antecedentes que hay en el país.

Show de AMLO, la “pausa” en relación con embajadores

Sergio Negrete, doctor en Economía y profesor universitario.

Para Sergio Negrete, la declaración del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sobre poner una pausa a la relación con las embajadas de los Estados Unidos y Canadá en nuestro país, se trata de un show.

Opinó que no tiene sentido el que el Mandatario federal se haya referido a poner una pausa, al recordar que no le solicita a los embajadores algo en específico y tampoco está rompiendo relaciones.

“La pausa es un show porque, ¿qué es pausa? ¿No habla con ellos? No sé qué significa pausa, suena muy dramático o serio, pero no está rompiendo relaciones, no está pidiendo al embajador que venga a consultas, nada. Es un show mediático, para su gente. Entra en pausa y tú dices, ¿qué significa eso? Pues quién sabe”.

El profesor universitario manifestó preocupación con la aprobación por parte del Congreso de la Unión del llamado Plan C que incluye la reforma judicial y que ha generado señalamientos de economistas y de autoridades de América del Norte, al advertir que puede traer consecuencias para México en el tratado comercial con los países vecinos.

De amigo a vecino incómodo

AFP

Felicidad. Tras iniciar labores en 2021, Ken Salazar tuvo la primera de más de 50 reuniones con López Obrador, quien tuvo una buena impresión del diplomático. “En nuestro Gobierno se va a respetar la inversión privada y se buscará el equilibrio entre el sector público, el sector privado y el sector social”, sostuvo AMLO.

ESPECIAL

Defensa. En junio de 2022, luego de una nota de The New York Times que criticaba la cercanía del embajador con el Presidente, Ken Salazar lo defendió en estos términos: “Hay una buena relación y una gran cooperación con resultados”.

ESPECIAL

Deterioro. La última visita de Salazar a Palacio Nacional fue en junio de 2024. El embajador se expresó por primera vez de la reforma judicial en un tono crítico: “Sin un Poder Judicial bueno, no podemos avanzar en muchos de los temas como la seguridad”.